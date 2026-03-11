К казахстанцам с важным заявлением о соцвыплатах обратилось Минтруда

Сегодня, 11 марта 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана распространила важное предупреждение для граждан о ложных схемах получения социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о возможности оформления женщинами социальных выплат по безработице после достижения ребенком возраста 1,5 лет.

"Авторы подобных рассылок предлагают гражданам зарегистрироваться в качестве безработного в карьерном центре, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально разъясняет: такая "схема" не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК.

В соответствии с законодательством женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняет свое рабочее место и не признается безработной. Статус безработного может быть присвоен только тем лицам, которые действительно ищут работу и готовы приступить к ней.

"Социальная выплата по потере работы назначается исключительно участникам системы обязательного социального страхования, которые зарегистрированы в качестве безработных и выполняют установленные требования. Получатель обязан своевременно уведомлять карьерный центр о факте трудоустройства. В случае предоставления недостоверной информации выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном законодательством", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Министерство обращает внимание граждан на то, что предоставление заведомо ложных сведений с целью получения социальных выплат может быть квалифицировано как мошенничество. Лица, распространяющие подобные фейковые инструкции, также могут быть привлечены к ответственности.

"В 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества. В пяти регионах уже вынесено 7 судебных приговоров", – сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Установлено, что граждане были вовлечены в мошеннические схемы получения социальных выплат, следуя рекламным публикациям в социальных сетях (в том числе Instagram).

"В этой связи призываем граждан не доверять незнакомым лицам в мессенджерах и социальных сетях, не передавать персональные данные посторонним и пользоваться только официальными источниками информации", – отметили в пресс-службе МТСЗН РК, обращаясь к казахстанцам.

Полная информация о мерах соцподдержки доступна на сайте enbek.gov.kz, официальных аккаунтах Минтруда в соцсетях, а также посредством контакт-центра по номеру 1414.

