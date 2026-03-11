#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

К казахстанцам с важным заявлением о соцвыплатах обратилось Минтруда

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:29 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 11 марта 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана распространила важное предупреждение для граждан о ложных схемах получения социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о возможности оформления женщинами социальных выплат по безработице после достижения ребенком возраста 1,5 лет.

"Авторы подобных рассылок предлагают гражданам зарегистрироваться в качестве безработного в карьерном центре, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально разъясняет: такая "схема" не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК.

В соответствии с законодательством женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняет свое рабочее место и не признается безработной. Статус безработного может быть присвоен только тем лицам, которые действительно ищут работу и готовы приступить к ней.

"Социальная выплата по потере работы назначается исключительно участникам системы обязательного социального страхования, которые зарегистрированы в качестве безработных и выполняют установленные требования. Получатель обязан своевременно уведомлять карьерный центр о факте трудоустройства. В случае предоставления недостоверной информации выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном законодательством", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Министерство обращает внимание граждан на то, что предоставление заведомо ложных сведений с целью получения социальных выплат может быть квалифицировано как мошенничество. Лица, распространяющие подобные фейковые инструкции, также могут быть привлечены к ответственности.

"В 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества. В пяти регионах уже вынесено 7 судебных приговоров", – сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Установлено, что граждане были вовлечены в мошеннические схемы получения социальных выплат, следуя рекламным публикациям в социальных сетях (в том числе Instagram).

"В этой связи призываем граждан не доверять незнакомым лицам в мессенджерах и социальных сетях, не передавать персональные данные посторонним и пользоваться только официальными источниками информации", – отметили в пресс-службе МТСЗН РК, обращаясь к казахстанцам.

Полная информация о мерах соцподдержки доступна на сайте enbek.gov.kz, официальных аккаунтах Минтруда в соцсетях, а также посредством контакт-центра по номеру 1414.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:29
Выплаты по беременности и родам в Казахстане: где и как подать заявление

26 февраля 2026 года в Минтруда ответили на рассылку о новых выплатах по 432 тыс. некоторым казахстанцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какой язык выбрали 63% абитуриентов на мартовском ЕНТ – промежуточные итоги
16:20, 11 марта 2026
Какой язык выбрали 63% абитуриентов на мартовском ЕНТ – промежуточные итоги
Минтруда сделало важное заявление по участившимся "компенсациям"
17:03, 12 февраля 2024
Минтруда сделало важное заявление по участившимся "компенсациям"
Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков
12:30, 09 апреля 2024
Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: