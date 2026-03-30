#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Массовые взрывы рек по стране: казахстанцам ответили на обвинения в уничтожении рыб

взрыв реки в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 14:31 Фото: МЧС РК
В Казахстане в марте месяце спасатели взрывали реки в рамках подготовки к паводковому периоду. Видео взрывов впечатляли казахстанцев: кто-то восхищался масштабностью, а кто-то обеспокоился их воздействием на речных обитателей, сообщает Zakon.kz.

Контролируемые взрывы направлены на разрушение и ослабление ледового покрова в потенциально опасных участках рек, обеспечивая беспрепятственное прохождение талых вод. Такие работы провели в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Абай. Всего выполнен 191 взрыв на различных реках, срезано 31 560 метров льда, а общая площадь обработанных участков составила 561 тысячу квадратных метров.

"Так красиво, как будто Соник пробежал", "Сколько стоит посмотреть на такое зрелище вживую?", "Прикольно трещит, а можно посмотреть вживую?", "Залипательно", "Красиво, прямо как в экшн-фильме!" – оставляли казахстанцы комментарии под видео спасателей.

Но были и возмущенные люди:

  • Лед взорвали.... Это необходимость. А сколько рыбы поглушили.
  • А как же рыбка?
  • Этими действиями вы убили сотни тысяч мальков и взрослых икряных особей, прекратите такое варварство!
  • Сколько рыбы пострадало?
  • Рыбу взрывают.
  • И рыба вверх пузом.

Эти комментарии не оставили без внимания. Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области опубликовал разъяснение от Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства. Там отметили, что взрывные работы проводились на участках, не относящихся к запретным зонам, то есть вне мест нереста рыб и зимовальных ям.

"Отмечаем, что взрывные работы проводились на участках, не относящихся к запретным зонам: вне мест нереста рыб (нерестилищ) и зимовальных ям. Таким образом, воздействие на рыбные ресурсы и экосистему сведено к минимуму. По результатам проведенного мониторинга ущерб рыбным ресурсам не зафиксирован", – прокомментировали в ведомстве.

Восточноказахстанские спасатели ранее показали впечатляющее видео взрывных работ на реке Бухтарма.

Читайте также
На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков
12:39, 08 марта 2024
На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков
Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО
14:22, 16 марта 2024
Как взрывают лед на реках, показали спасатели ВКО
На двух реках спасатели взорвали лед в ВКО
23:01, 19 марта 2024
На двух реках спасатели взорвали лед в ВКО
Читайте также
"Женис" официально объявил о подписании опытного бразильского форварда
14:50, Сегодня
"Женис" официально объявил о подписании опытного бразильского форварда
Махмуд Сабырхан озвучил свою цель на стартовавшем в Монголии чемпионате Азии по боксу
14:22, Сегодня
Махмуд Сабырхан озвучил свою цель на стартовавшем в Монголии чемпионате Азии по боксу
Синнер прокомментировал "новую главу" соперничества с Алькарасом
14:01, Сегодня
Синнер прокомментировал "новую главу" соперничества с Алькарасом
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
