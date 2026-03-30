Массовые взрывы рек по стране: казахстанцам ответили на обвинения в уничтожении рыб

В Казахстане в марте месяце спасатели взрывали реки в рамках подготовки к паводковому периоду. Видео взрывов впечатляли казахстанцев: кто-то восхищался масштабностью, а кто-то обеспокоился их воздействием на речных обитателей, сообщает Zakon.kz.

Контролируемые взрывы направлены на разрушение и ослабление ледового покрова в потенциально опасных участках рек, обеспечивая беспрепятственное прохождение талых вод. Такие работы провели в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Абай. Всего выполнен 191 взрыв на различных реках, срезано 31 560 метров льда, а общая площадь обработанных участков составила 561 тысячу квадратных метров.

"Так красиво, как будто Соник пробежал", "Сколько стоит посмотреть на такое зрелище вживую?", "Прикольно трещит, а можно посмотреть вживую?", "Залипательно", "Красиво, прямо как в экшн-фильме!" – оставляли казахстанцы комментарии под видео спасателей.

Но были и возмущенные люди:

Лед взорвали.... Это необходимость. А сколько рыбы поглушили.

А как же рыбка?

Этими действиями вы убили сотни тысяч мальков и взрослых икряных особей, прекратите такое варварство!

Сколько рыбы пострадало?

Рыбу взрывают.

И рыба вверх пузом.

Эти комментарии не оставили без внимания. Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области опубликовал разъяснение от Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства. Там отметили, что взрывные работы проводились на участках, не относящихся к запретным зонам, то есть вне мест нереста рыб и зимовальных ям.

"Отмечаем, что взрывные работы проводились на участках, не относящихся к запретным зонам: вне мест нереста рыб (нерестилищ) и зимовальных ям. Таким образом, воздействие на рыбные ресурсы и экосистему сведено к минимуму. По результатам проведенного мониторинга ущерб рыбным ресурсам не зафиксирован", – прокомментировали в ведомстве.

