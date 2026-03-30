Чрезвычайная переправа: мост в Акмолинской области оказался под водой
Фото: пресс-служба МЧС РК
На реке Шагалалы произошел перелив через мост, который соединяет основную часть села в Акмолинской области с одной из улиц, где расположено 28 жилых домов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на наличие альтернативной дороги, по просьбе местных жителей и местных исполнительных органов (МИО) на месте была организована переправа.
"Спасатели на лодках перевезли 16 человек, благодаря чему жители смогли попасть домой и приобрести продукты питания. Силами МИО с использованием специальной техники был ликвидирован ледяной затор, что позволило предотвратить разрушение моста", – говорится в сообщении.
В настоящее время мост находится в исправном состоянии, уровень воды снижается.
На месте продолжают дежурство представители МИО, сотрудники ДЧС и полиции.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript