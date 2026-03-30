Чрезвычайная переправа: мост в Акмолинской области оказался под водой

На реке Шагалалы произошел перелив через мост, который соединяет основную часть села в Акмолинской области с одной из улиц, где расположено 28 жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на наличие альтернативной дороги, по просьбе местных жителей и местных исполнительных органов (МИО) на месте была организована переправа.

"Спасатели на лодках перевезли 16 человек, благодаря чему жители смогли попасть домой и приобрести продукты питания. Силами МИО с использованием специальной техники был ликвидирован ледяной затор, что позволило предотвратить разрушение моста", – говорится в сообщении.

В настоящее время мост находится в исправном состоянии, уровень воды снижается.

На месте продолжают дежурство представители МИО, сотрудники ДЧС и полиции.

