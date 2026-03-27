Общество

В каких регионах Казахстана проходит пик паводков

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 13:21 Фото: akorda.kz
Заместитель председателя Комитета предупреждения ЧС Асет Жилкайдаров 27 марта 2026 года на брифинге в МЧС доложил о паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время в южных регионах страны активная фаза паводков минимизирована.

"Сейчас пик паводков проходит на территориях Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Вместе с тем на контроле держим Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую области и область Абай", – сказал Жилкайдаров.

Кроме того, как сообщил спикер, с начала наступления паводкового периода на территории республики всего зарегистрировано 6 подтоплений частных жилых домов в области Абай, которые произошли из-за резкого повышения температуры воздуха и выпадения осадков. На сегодняшний день все подтопления сняты с контроля.

На автомобильных дорогах всего зарегистрировано 22 перелива и один размыв. На контроле остаются 5 переливов.

"Для оценки обстановки проводится постоянный мониторинг. Проведено 29 облетов в 13 регионах страны с охватом 196 населенных пунктов. Аэровизуальные обследования продолжаются. У нас в Актюбинской области процентовка покрытия снегом составляет 16%, а в ЗКО – 19%. Согласно прогнозу, там ожидается 20-23 градуса тепла, снег растает, и паводковый период в этих регионах пройдет свою черту", – добавил представитель МЧС.

Ранее мы публиковали прогноз гидролога по возможности подтопления Атбасара.

Азамат Сыздыкбаев
