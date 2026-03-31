Общество

Названы топ-13 стран в мире с безопасным воздухом: на каком месте Казахстан

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 07:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Качество воздуха падает во всем мире. В 2025 году только в 13 странах показатели качества воздуха оставались в безопасных пределах, сообщает Zakon.kz.

Как передает Naked Science, ВОЗ определяет допустимые уровни PM2,5 – мелких частиц пыли, опасных для здоровья. Эти частицы способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровь.

Исследователи считают, что воздействие PM2,5 связано с заболеваниями дыхательных путей и сердечно сосудистой системы, а также раком. Швейцарская компания по мониторингу загрязнения воздуха IQAir проанализировала данные из 9 446 городов в 143 странах, регионах и территориях.

Результаты исследования попали в "Отчет о качестве воздуха в мире 2025". Только 13 стран и территорий попали в пределы PM2,5, установленные ВОЗ, – 5 микрограммов на кубический метр (мкг/м³). Среди этих стран лишь три находятся в Европе – Андорра, Эстония и Исландия.

Также в число стран и территорий с безопасным воздухом вошли Австралия, Барбадос, Бермудские острова, Французская Полинезия, Гренада, Новая Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, Реюньон и Виргинские острова США.

Казахстан входит в группу с умеренными показателями загрязнения в 74 AQI⁺ США, заняв 24-е место в списке стран с самым загрязненным воздухом в этом рейтинге.

Таким образом, воздух в 130 из 143 исследованных стран не соответствовал безопасным рекомендациям.

В топ-5 самых загрязненных стран вошли Пакистан (67,3 мкг/м³), Бангладеш (66,1 мкг/м³), Таджикистан (57,3 мкг/м³), Чад (53,6 мкг/м³) и Демократическая Республика Конго (50,2 мкг/м³).

Ранее власти Алматы сделали заявление по прокату электросамокатов.

Аксинья Титова
