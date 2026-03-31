Общество

В Казахстане изменили сроки приема документов в 1-е классы

Фото: Zakon.kz
В Казахстане изменили сроки подачи документов для зачисления в первые классы, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

"Сообщаю, что с этого года сроки подачи документов в первый класс были пересмотрены с целью более качественной и эффективной организации процесса. Ранее прием документов начинался с 1 апреля. Однако в этот период в школах продолжается учебный процесс, и нередко руководство школ, учителя и специалисты IT-сферы заняты основной образовательной деятельностью. В связи с этим процесс приема документов в первый класс не всегда проходил на должном уровне. Чтобы избежать подобных неудобств, в текущем году принято решение изменить сроки приема документов. Теперь подача документов в первый класс будет осуществляться с 27 мая по 31 августа", – сказала она.

В министерстве считают, что эти сроки будут более удобны как для родителей, так и для будущих первоклассников.

"В настоящее время база уже неоднократно проходит тестирование. Также разработан удобный график, который учитывает интересы всех родителей. Дополнительная информация будет представлена позже", – добавила министр.

Ранее сообщалось, что в правила перевода детей из школы в школу внесли изменения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сотни тысяч казахстанцев блокируют кредиты и микрозаймы: с чем это связано
10:51, Сегодня
Сотни тысяч казахстанцев блокируют кредиты и микрозаймы: с чем это связано
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
15:47, 01 февраля 2024
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
09:40, 20 марта 2025
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
