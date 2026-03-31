Вузы в Казахстане будут работать под задачи предприятий и регионов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 31 марта 2026 года на заседании правительства заявил, что вузы станут частью системы, работающей под запросы экономики регионов, где ключевую роль сыграет связка с акиматами и предприятиями, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, идет переход к системной модели развития DeepTech и сложных производств.

"Ключевым элементом станут вузы в связке с акиматами, поскольку именно на региональном уровне можно наиболее точно выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение региональных форсайтов, выявление проблем предприятий, поиск перспективных ниш, постановку технологических задач, проведение НИОКР, создание промышленных образцов и запуск производств. Главный принцип – углубление технологических цепочек. Следующий шаг – это формирование наукоемких территорий. Мы рассматриваем эту задачу через развитие наукоградов и научно-технологических парков", – дополнил Саясат Нурбек.

С его слов, смысл этой модели в том, чтобы создавать не отдельные объекты, а целые инновационные кластеры, в которых научная идея быстрее проходит путь до технологии, производства и рынка.

"Таким образом, особое значение приобретает практический механизм, который позволит наполнить инфраструктурную базу конкретными техпроектами. В международной практике такой подход реализуется через smart specialization, когда каждый регион фокусируется на своих конкурентных преимуществах. Эту же логику мы предлагаем применять в Казахстане через региональные инновационные специализации. То есть у каждого региона должен быть свой фокус, основанный на его экономике, научной базе и экспортном потенциале. В качестве примера: Северо-Казахстанская область – агробиотехнологии, Актюбинская область – нефтехимия", – заявил Саясат Нурбек.

Он представил модель региональной инновационной системы, в которой на верхнем уровне МНВО и отраслевые госорганы формируют политику и инструменты поддержки, тогда как на региональном уровне работа строится от реального спроса экономики: именно предприятия и регионы формируют технологические запросы, которые через научно-технические советы переводятся в задачи для науки, после чего вузы и научные организации разрабатывают решения, а инновационная инфраструктура обеспечивает их доработку и пилотирование.

По мнению министра, именно такая модель позволяет выстроить полную цепочку – от потребности экономики до создания новых технологий и производств. Одним из практических примеров Саясат Нурбек назвал Saginov Technical University в Карагандинской области.

12 марта 2026 года стало известно, что в деятельность вузов в Казахстане внесены изменения.