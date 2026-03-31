Общество

Почему "Болашак" убрал из списка популярные американские вузы

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, вручение диплома, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 16:12 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года пояснил, что стоит за решением сократить списки вузов по программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему из списка вузов убрали популярные американские вузы.

"Мы стали замечать, что последние несколько лет в несколько университетов – Бостонский, Дэвис, Университет Южной Калифорнии – начинают поступать слишком много наших граждан. Причем это достаточно сильные университеты, высокорейтинговые. Мы отправили соответствующие запросы, чтобы выяснить, как так получается, что ежегодно они выдают десятки приглашений, а в случае Бостонского – до сотни, ведь поступить туда сложно, но при этом так много людей получают письма", – сказал Саясат Нурбек.

В итоге, по его словам, выяснилось, что там работали фирмы-прокладки, которые обеспечивали гарантированное поступление.

"Мы провели переговоры с этими университетами и попросили исключить все проблемные компании. Мы также пояснили, что в противном случае будем вынуждены удалить их из списка. Поскольку эти вузы не пошли нам навстречу, пришлось принять такое решение", – резюмировал министр.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, какие изменения готовят по программе "Болашак".

Оксана Даирова
К 2050 году Казахстан дополнительно может добыть 75 млн тонн нефти
К 2050 году Казахстан дополнительно может добыть 75 млн тонн нефти
Саясат Нурбек о трансформации "Болашак": Это будет точечный инструмент подготовки кадров
Саясат Нурбек о трансформации "Болашак": Это будет точечный инструмент подготовки кадров
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
