Бектенов поручил за месяц подготовить план по развитию науки и инноваций

Премьер-министр Олжас Бектенов 31 марта 2026 года поручил в месячный срок подготовить конкретный план по повышению эффективности научно-инновационной деятельности с определением KPI, мер по цифровизации и ответственности всех участников, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что государством обеспечиваются оптимальные условия для развития науки и инноваций, и за шесть прошедших лет финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в 6 раз.

"С 1 января 2026 года для стимулирования частных инвестиций в научные разработки предусмотрены значительные налоговые льготы до 300% от расходов. Теперь в Бюджетном кодексе закреплена обязанность недропользователей централизованно направлять в бюджет на науку и инновационные технологии 1% от расходов на добычу. Расширены инструменты венчурного финансирования инноваций, усилена поддержка технологического брокерства и бизнес-акселерации", – озвучил он.

По его словам, внедряются различные финансовые инструменты коммерциализации результатов научных исследований.

"В рамках грантового финансирования проектов коммерциализации определена минимальная доля софинансирования бизнеса не менее 25% от общей суммы гранта. Сформирована правовая и бюджетная база для развития региональной науки. Показатель научных достижений включен в планы развития регионов. Необходимо его включить и в рейтинг как областей, так и самих акимов. Дополнительный импульс развитию технологий и инноваций даст реализация недавно принятой Концепции по созданию наукоемких территорий. Это наукоград в Курчатове, а также два технологических парка на базе Института ядерной физики в Алматы и "Назарбаев Университета" в Астане. Всем акиматам обеспечить формирование и устойчивое развитие региональных инновационных систем с учетом отраслевой специфики каждой области", – сказал Олжас Бектенов.

Он также отметил, что особое внимание следует уделить развитию долгосрочных связей между субъектами инноваций для многократного увеличения инвестиций, в том числе за счет частных предприятий и отечественного бизнеса.

"Министерству науки совместно с Академией наук, учеными, бизнес-сообществом следует в месячный срок подготовить конкретный план мероприятий по повышению эффективности научно-инновационной деятельности. Он должен включать ключевые показатели результативности, меры по цифровизации и ответственность всех участников. Также акиматам регионов поручаю обеспечить поэтапный рост финансирования науки и инноваций с доведением к 2029 году до уровня не менее 1% валового регионального продукта. Необходимо к 2035 году увеличить долю инновационной продукции до 3% ВВП. Для этого надо решить ряд системных проблем в инновационной сфере", – продолжил глава Кабмина.

С его слов, в последние годы данная сфера развивалась в условиях институциональной раздробленности, регионы самостоятельно не вели работу.

"Нам нужен реальный вклад инноваций в развитие промышленного потенциала страны, а не отдельно взятые и презентованные идеи и подходы. В этой связи поручаю Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок создать при правительстве инновационный штаб для межведомственной координации сферы и выработки технологических приоритетов. Штаб под председательством заместителя премьер-министра должен обеспечить консолидацию всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции. Возглавит штаб Аида Галымовна Балаева", – заявил премьер-министр.

Он считает, что для стимулирования инновационной активности предприятий в срок до 1 июня текущего года надо провести комплексную инвентаризацию инновационной деятельности и технологической развитости всех предприятий.

"Также Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами до 1 июня 2026 года разработать Концепцию развития инноваций с фокусировкой на конкретные приоритетные отрасли и технологии. Министерствам науки и искусственного интеллекта совместно с отраслевыми министерствами и акиматами внедрить до 1 июля цифровую платформу, обеспечивающую работу "единого окна" для регистрации, сопровождения и мониторинга инновационных проектов. Наряду с этим требуется создать общедоступный национальный реестр инновационных проектов, включающий сведения о разработчиках, технологиях и потенциальных инвесторах. Координация за Аидой Галымовной Балаевой", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что вузы станут частью системы, работающей под запросы экономики регионов, где ключевую роль сыграет связка с акиматами и предприятиями.