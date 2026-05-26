Когда будет готово казахстанское лекарство от рака

Министр науки и образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о работе по разработке лекарства от онкологических заболеваний, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас еще ведутся исследования. "До конца года мы планируем зарегистрировать это лекарство. Думаю, в сентябре мы по итогам клинических испытаний в онкоцентрах Караганды, Алматы, Астаны дадим отдельный брифинг. Думал, дадим его раньше, но еще продолжаются клинические испытания. И потом мы сразу будем подавать его на регистрацию", – сказал Нурбек. По его словам, первый этап испытаний проводился в Алматы на больных раком толстой кишки. "На 30% сократились метостазы и распространение опухоли. Второй этап – надо замерить дозировку и проверить на других видах рака. На первом этапе дозировка была минимальной", – отметил министр. Ранее мы писали, что в Казахстане закупят новые современные препараты для лечения рака и красной волчанки.

