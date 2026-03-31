Умение дискутировать и знание английского: как поступить на грант в один из лучших казахстанских вузов

29 марта в Школе права Университета КИМЭП состоялся финал национального дебатного гранд-турнира, главный приз которого – 100-процентная стипендия на четырехлетнее обучение. Zakon.kz удалось побеседовать с организаторами и счастливчиками.

Турнир – ежегодное весеннее соревнование, инициируемое Школой права. Принять участие в нем может выпускник любой казахстанской школы или колледжа.

Правда, есть нюанс – дебаты проводятся на английском языке, на нем же предоставляется вся официальная информация. И тем не менее от желающих нет отбоя. Талантливые ребята со всей страны вот уже какую весну подряд стекаются в КИМЭП, дабы попробовать свои силы и получить шанс на бесплатное обучение в его стенах.

По словам ассоциированного профессора Школы права, по совместительству председателя дебатного комитета Марии Байдельдиновой, университет предлагает немалое число грантов, которые традиционно распределялись по результатам интеллектуальной олимпиады – вне зависимости от факультета.

"Но шесть лет назад администрация Школы права пришла к выводу: олимпиада не в полной мере отражает навыки, необходимые будущим юристам для работы в профессии. Она затрагивает теоретические знания – нас же интересовали и практические умения, способность не просто заучить материал, но и ответить на дополнительные вопросы, аргументировать свою точку зрения, быстро сориентироваться в ситуации. Формат дебатов как раз решает эту задачу. Поэтому именно для Школы права создали дебатный турнир. Абитуриенты, желающие поступить на грант в любой другой факультет, как и прежде, участвуют в интеллектуальной олимпиаде", – объяснила доктор Байдельдинова.

При этом профессор подчеркнула: КИМЭП – университет с английским языком преподавания в целом, стремящийся выпускать дву- а то и трехъязычных специалистов разных профилей. Стоит иметь в виду, если мечтаете поступить именно сюда.

Но вернемся к дебатам. Заявки на участие принимались до 15 февраля. В каждой команде – по два человека. На подготовку отводится месяц. После отборочных туров в полуфинал проходят лишь четыре лучших дуэта.

По итогам турнира присуждается шесть стипендий (речь исключительно о покрытии стоимости обучения, дополнительные выплаты не предусмотрены):

○ Каждому члену команды-победителя – 100-процентная стипендия.

○ Обладателям второго места – 50-процентная.

○ Лучший спикер и второй лучший спикер также получают 100% и 50% соответственно.

Вместе с тем составляется так называемый "список ожидания" для распределения отклоненных или неиспользованных грантов.

Важно! Дополнительно в Школе права Университета КИМЭП предусмотрены 100-процентные стипендии, полностью покрывающие стоимость обучения, для выпускников школ 2026 года с результатом IELTS 7.5 и выше. Информация появится в ближайшее время на ресурсах Университета КИМЭП – следите за объявлениями!

Очевидно, ставки высоки. Оттого высок и накал страстей на соревнованиях. И вот наконец напряжение словесных дуэлей остается позади – впереди только долгожданное объявление результатов. Звучат имена триумфаторов турнира-2026 – аудитория взрывается аплодисментами.

Как рассказали нам гордые обладательницы первого места Алия Мадишова и Варвара Никонова, они учатся в одной алматинской школе, но в разных классах.

"Мы очень благодарны своей 117-й школе, именно благодаря ей начали увлекаться дебатами и пришли к победе. У нас был кружок, организованный в основном 11-классниками, но там был курирующий учитель. Оттуда мы и знаем структуру и правила. Думаю, без этого опыта мы бы не прошли так далеко", – улыбаются девочки.

По словам Варвары, английский она учила с девяти лет, а недавно покорила очередную высоту – успешно сдала IELTS (международная система оценки знания английского языка. – Прим. ред.).

Обе 11-классницы оказались на редкость амбициозными. Говорят, подавали заявки в разные вузы, и теперь настало время определиться с выбором, расставить приоритеты. Так, Алия призналась, что предпочитает гуманитарные дисциплины, но окончательного решения еще не приняла. А ее подруга, напротив, однозначно готова связать свою жизнь с юриспруденцией, любовь к которой привила мама. В чем, как надеется, поможет Школа права Университета КИМЭП.

Удостоившаяся звания "лучшего спикера" Жанерке Серікбол и ее товарищ по команде Айсұлтан Ауелбай приехали сюда из Талдыкоргана. Жанерке считает, после победы можно с чистой совестью отправляться по бутикам южной столицы на поиски выпускного платья – с корабля на бал, не иначе. Печалит девушку лишь тот факт, что не удалось одержать верх еще и в "командном зачете".

"Вообще, я планировала поступать в медицинский, хотела стать нейрохирургом. Но и учиться в КИМЭПе была бы рада, надо подумать", – поделилась школьница.

Айсұлтан в свою очередь отметил высочайший уровень организации дебатного гранд-турнира:

"Волонтеры активные, судьи компетентные. Они действительно вслушиваются, подмечают все детали выступлений, оценивают, задают вопросы. Нам очень понравилось, приятно было в очередной раз проверить собственный уровень. Даже не расстроились, остались только положительные впечатления".

Лидеров определило тайное голосование судейской коллегии. Однако двери университета открыты для всех ребят, участвовавших в дебатах, олимпиаде или просто грезящих учиться именно в КИМЭПе. Потому что подкованным, целеустремленным студентам с горящими глазами и жаждой знаний здесь рады всегда.