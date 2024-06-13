Сколько баллов нужно набрать на ЕНТ, чтобы поступить в вуз на грант

Национальный центр тестирования Казахстана опубликовал полезную информацию для выпускников школ, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов.

"Например, для поступления на грант по специальности "Подготовка учителей математики" в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л.Н.Гумилева – не менее 110 баллов, в SDU University – не менее 120 баллов.

С полным списком вузов и их пороговых баллов можно ознакомиться здесь.

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана 24 мая рассказали о предварительных итогах ЕНТ.