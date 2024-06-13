Сколько баллов нужно набрать на ЕНТ, чтобы поступить в вуз на грант
Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования Казахстана опубликовал полезную информацию для выпускников школ, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов.
"Например, для поступления на грант по специальности "Подготовка учителей математики" в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л.Н.Гумилева – не менее 110 баллов, в SDU University – не менее 120 баллов.
С полным списком вузов и их пороговых баллов можно ознакомиться здесь.
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана 24 мая рассказали о предварительных итогах ЕНТ.
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