Спорт

"Челси" прервал серию неудач и пробился в финал Кубка Англии

Футбол Финал Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:57
В минувший уик-энд в рамках Кубка Англии по футболу состоялись матчи 1/2 финала, где одну из путевок в решающую стадию турнира получил лондонский "Челси", который наконец-то порадовал своих болельщиков победой после длительных поражений и отставки главного тренера, сообщает Zakon.kz.

Свой полуфинальный поединок "аристократы" проводили на легендарной арене "Уэмбли" против "Лидса" и победили оппонента с минимальным счетом – 1:0 благодаря голу аргентинца Энцо Фернандеса.

Благодаря этому успеху "Челси" теперь 16 мая сразится за Кубок Англии с "Манчестер Сити", который в другом матче 1/2 финала переиграл "Саутгемптон" (2:1).

"Синие" сыграют в финале данного турнира впервые с 2022 года. А всего лондонский клуб добирался до решающих встреч Кубка Англии 17 раз в своей истории.

"Это была по-настоящему тяжелая игра. "Лидс" тоже хотел попасть в финал Кубка Англии. В первом тайме хорошо контролировали матч, затем они изменили сценарий, и нам пришлось приспосабливаться, пережидать некоторые бури, проявлять характер и выдержку, в то время как они обрушивали на нас все, что могли. Самой приятной частью игры был наш характер, и ребята его показали, как сильно они хотят выиграть матч и на что они готовы пойти, чтобы выиграть действительно важную для клуба встречу". И.о. главного тренера Калум Макфарлейн

Для "Челси" это был первый выигрышный матч после отставки бывшего главного тренера Лиэма Росеньора. Перед игрой с "Лидсом" лондонский коллектив потерпел семь поражений только при одной победе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
