Жителей Алматы срочно вызывают в поликлиники

Пресс-служба акимата Алматы опубликовала важное обращение. В заявлении за 31 марта 2026 года жителям города напоминают о важности своевременного прохождения скрининговых обследований, сообщает Zakon.kz.

Директор Городской поликлиники №36 Алматы Гулжайнат Тлеген подчеркивает, что регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, начать лечение вовремя и предотвратить развитие осложнений.

Так, по словам врача, скрининг направлен на раннее выявление наиболее распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые на начальных этапах могут протекать бессимптомно.

Возрастные группы для прохождения скрининга выглядят следующим образом:

30-74 года – женщины (скрининг рака шейки матки, каждые 4 года);

40-76 лет – мужчины и женщины (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома и поведенческих факторов риска, каждые 2 года);

40-76 лет – женщины (скрининг рака молочной железы, каждые 2 года);

50-76 лет – мужчины и женщины (скрининг колоректального рака, каждые 2 года);

50-76 лет – мужчины (скрининг нарушений мозгового кровообращения, каждые 2 года).

Медики настоятельно призывают жителей не откладывать профилактику.

