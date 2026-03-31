Общество

Жителей Алматы срочно вызывают в поликлиники

Фото: Zakon.kz
Пресс-служба акимата Алматы опубликовала важное обращение. В заявлении за 31 марта 2026 года жителям города напоминают о важности своевременного прохождения скрининговых обследований, сообщает Zakon.kz.

Директор Городской поликлиники №36 Алматы Гулжайнат Тлеген подчеркивает, что регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, начать лечение вовремя и предотвратить развитие осложнений.

Так, по словам врача, скрининг направлен на раннее выявление наиболее распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые на начальных этапах могут протекать бессимптомно.

Возрастные группы для прохождения скрининга выглядят следующим образом:

  • 30-74 года – женщины (скрининг рака шейки матки, каждые 4 года);
  • 40-76 лет – мужчины и женщины (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома и поведенческих факторов риска, каждые 2 года);
  • 40-76 лет – женщины (скрининг рака молочной железы, каждые 2 года);
  • 50-76 лет – мужчины и женщины (скрининг колоректального рака, каждые 2 года);
  • 50-76 лет – мужчины (скрининг нарушений мозгового кровообращения, каждые 2 года).

Медики настоятельно призывают жителей не откладывать профилактику.

Чуть ранее врач-терапевт Татьяна Александрова заявила, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
