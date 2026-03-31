Советы

Важное предупреждение врачей о том, чего никогда нельзя делать с водой

стакан, вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 14:08 Фото: pexels
Врач-терапевт Татьяна Александрова настоятельно предупреждает, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма, сообщает Zakon.kz.

В разговоре c РИА Новости она уточняет, что сахар, кофеин и другие компоненты напитков влияют на баланс жидкости.

При регулярном превышении нормы это может привести к:

  • метаболическим нарушениям,
  • проблемам с пищеварением,
  • нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Александрова также подчеркнула: хотя напитки учитываются в суточной норме жидкости, пить их вместо воды в больших количествах опасно для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что весной глаза подвергаются особой нагрузке из-за яркого солнца и отраженного света. Ультрафиолет почти не ощущается, как жара, но продолжает воздействовать на роговицу, хрусталик и сетчатку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
