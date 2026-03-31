Важное предупреждение врачей о том, чего никогда нельзя делать с водой

Врач-терапевт Татьяна Александрова настоятельно предупреждает, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма, сообщает Zakon.kz.

В разговоре c РИА Новости она уточняет, что сахар, кофеин и другие компоненты напитков влияют на баланс жидкости.

При регулярном превышении нормы это может привести к:

метаболическим нарушениям,

проблемам с пищеварением,

нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Александрова также подчеркнула: хотя напитки учитываются в суточной норме жидкости, пить их вместо воды в больших количествах опасно для здоровья.

