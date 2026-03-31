Важное предупреждение врачей о том, чего никогда нельзя делать с водой
Врач-терапевт Татьяна Александрова настоятельно предупреждает, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма, сообщает Zakon.kz.
В разговоре c РИА Новости она уточняет, что сахар, кофеин и другие компоненты напитков влияют на баланс жидкости.
При регулярном превышении нормы это может привести к:
- метаболическим нарушениям,
- проблемам с пищеварением,
- нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Александрова также подчеркнула: хотя напитки учитываются в суточной норме жидкости, пить их вместо воды в больших количествах опасно для здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
