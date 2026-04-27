Никто стипендию просто так не может дать: Саясат Нурбек ответил на критику программы "Болашак"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года ответил на критику депутата Бакытжана Базарбека о нарушениях в программе "Болашак", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как к конкурсу по программе "Болашак" был допущен 881 претендент, который вообще не соответствует требованиям, и как 340 из них получили стипендии и обучились за рубежом на сумму 7 млрд 659 млн тенге.



"Присуждение любой стипендии идет через многоступенчатый процесс, сдают тесты, потом собеседование проводится. Республиканская комиссия обсуждает. Другого пути нет. То есть принимает решение в любом случае комиссия", – сказал Саясат Нурбек.

В данном случае, по его словам, не было никаких нарушений ни со стороны министерства, ни со стороны Центра международных программ.

"Высшая аудиторская палата свою интерпретацию дала. Осмелюсь возразить ВАП. У нас есть перечень специальностей. Например, "Экономика в транспорте". Претендент получает приглашение в зарубежный университет, но вузы разные, названия специальности разные. И он приносит приглашение. Но у него по-другому называется специальность, но условно она где-то к этой группе специальности относится. Поэтому специальная комиссия собиралась на уровне министерства и на уровне "Болашак" и говорила: "Да, этот человек может подавать". Он потом проходил все вот эти процедуры, никто ему стипендию просто так не может дать. А ВАП что говорит? Что нельзя было его допускать до конкурса, потому что один в один должна называться специальность – в приглашении и вот в нашем перечне. Здесь ничего страшного не случилось", – пояснил министр.

По его данным, все эти люди отучились, вернулись в Казахстан и в настоящее время уже работают.

"Прокуратура проверяла, и ВАП говорит – приведите в соответствие. Мы привели все в соответствие. Сейчас огромное количество людей приходит, но мы им отказываем и просим, чтобы название специальности в приглашении один в один называлось как в нашем перечне. Это не нарушение. Это интерпретация этой процедуры Высшей аудиторской палатой, ее сейчас нет", – заверил глава Миннауки.

Не было, по данным Центра международных программ, и никаких студентов сверх лимитов.

"Мы за лимит утвержденного республиканского бюджета не выходили. 151 стипендия – это перераспределение. Что это значит? Например, 10 стипендий было выделено на компьютерные науки, но победили 8 человек. И эти две оставшиеся стипендии мы перенаправили на другие направления. То есть бюджет уже был выделен. Сверх лимита мы не потратили", – заявил председатель правления Центра международных программ Адиль Кусманов.

Ранее мажилисмен Бакытжан Базарбек заявил о нарушениях в программе "Болашак" и предложил провести проверки с участием правоохранительных органов, а также добиться возврата бюджетных средств.