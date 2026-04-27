#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Общество

Никто стипендию просто так не может дать: Саясат Нурбек ответил на критику программы "Болашак"

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года ответил на критику депутата Бакытжана Базарбека о нарушениях в программе "Болашак", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как к конкурсу по программе "Болашак" был допущен 881 претендент, который вообще не соответствует требованиям, и как 340 из них получили стипендии и обучились за рубежом на сумму 7 млрд 659 млн тенге.

"Присуждение любой стипендии идет через многоступенчатый процесс, сдают тесты, потом собеседование проводится. Республиканская комиссия обсуждает. Другого пути нет. То есть принимает решение в любом случае комиссия", – сказал Саясат Нурбек.

В данном случае, по его словам, не было никаких нарушений ни со стороны министерства, ни со стороны Центра международных программ.

"Высшая аудиторская палата свою интерпретацию дала. Осмелюсь возразить ВАП. У нас есть перечень специальностей. Например, "Экономика в транспорте". Претендент получает приглашение в зарубежный университет, но вузы разные, названия специальности разные. И он приносит приглашение. Но у него по-другому называется специальность, но условно она где-то к этой группе специальности относится. Поэтому специальная комиссия собиралась на уровне министерства и на уровне "Болашак" и говорила: "Да, этот человек может подавать". Он потом проходил все вот эти процедуры, никто ему стипендию просто так не может дать. А ВАП что говорит? Что нельзя было его допускать до конкурса, потому что один в один должна называться специальность – в приглашении и вот в нашем перечне. Здесь ничего страшного не случилось", – пояснил министр.

По его данным, все эти люди отучились, вернулись в Казахстан и в настоящее время уже работают.

"Прокуратура проверяла, и ВАП говорит – приведите в соответствие. Мы привели все в соответствие. Сейчас огромное количество людей приходит, но мы им отказываем и просим, чтобы название специальности в приглашении один в один называлось как в нашем перечне. Это не нарушение. Это интерпретация этой процедуры Высшей аудиторской палатой, ее сейчас нет", – заверил глава Миннауки.

Не было, по данным Центра международных программ, и никаких студентов сверх лимитов.

"Мы за лимит утвержденного республиканского бюджета не выходили. 151 стипендия – это перераспределение. Что это значит? Например, 10 стипендий было выделено на компьютерные науки, но победили 8 человек. И эти две оставшиеся стипендии мы перенаправили на другие направления. То есть бюджет уже был выделен. Сверх лимита мы не потратили", – заявил председатель правления Центра международных программ Адиль Кусманов.

Ранее мажилисмен Бакытжан Базарбек заявил о нарушениях в программе "Болашак" и предложил провести проверки с участием правоохранительных органов, а также добиться возврата бюджетных средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
На какие специальности выше шансы поступить на грант
20:30, 27 апреля 2026
На какие специальности выше шансы поступить на грант
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
12:36, 11 марта 2025
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
Незаконно снял залоговое имущество: о скандале вокруг программы "Болашак" высказался Саясат Нурбек
15:01, 30 мая 2024
Незаконно снял залоговое имущество: о скандале вокруг программы "Болашак" высказался Саясат Нурбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: