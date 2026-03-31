Синоптики предупредили казахстанцев о погодном хаосе 1 апреля
О том, какой будет погода по Казахстану в среду, 1 апреля 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz
Так, согласно распространенному релизу метеорологов, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в этот день на западе, а также в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются дожди с грозами.
Кроме того, на западе республики прогнозируются сильные осадки.
"На остальной территории страны под влиянием обширного антициклона сохранится сухая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что по республике местами ожидаются туманы, а на западе, юге и востоке страны – усиление ветра.
Помимо этого на востоке Кызылординской области, на западе Туркестанской области и на юге области Жетысу прогнозируется высокая пожарная опасность.
Ранее специалисты публиковали штормовое предупреждение на 31 марта 2026 года.
