#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Общество

Синоптики предупредили казахстанцев о погодном хаосе 1 апреля

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 16:59 Фото: unsplash
О том, какой будет погода по Казахстану в среду, 1 апреля 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в этот день на западе, а также в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются дожди с грозами.

Кроме того, на западе республики прогнозируются сильные осадки.

"На остальной территории страны под влиянием обширного антициклона сохранится сухая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что по республике местами ожидаются туманы, а на западе, юге и востоке страны – усиление ветра.

Помимо этого на востоке Кызылординской области, на западе Туркестанской области и на юге области Жетысу прогнозируется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты публиковали штормовое предупреждение на 31 марта 2026 года. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: