События

Грозы, туман и гололед: штормовое предупреждение по Казахстану на вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 20:05 Фото: freepik
В 14 областях Казахстана на 31 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидаются дождь, гроза, туман.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ожидаются туман, гололед.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15 м/с. В Туркестане ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 31 марта.

Елена Беляева
