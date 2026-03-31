Афера с мебелью: десятки казахстанцев стали жертвами интернет-мошенницы

В Астане полицейские задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств с продажей мебели. Жертвами злоумышленницы стали по меньшей мере 23 жителя столицы, которые перечислили предоплату за несуществующий товар, передает Zakon.kz.

Об этом 31 марта 2026 года сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции. По их данным, схема обмана была классической: подозреваемая размещала на популярных интернет-платформах объявления о продаже диванов и другой бытовой мебели по привлекательным ценам.

Заинтересованные покупатели связывались с "продавцом" и, следуя ее инструкциям, переводили аванс на указанные счета. Как только деньги поступали в распоряжение женщины, она прекращала выходить на связь и удаляла объявления.

"В настоящее время установлена причастность задержанной к 23 аналогичным эпизодам мошенничества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена, она задержана на территории другого региона". Пресс-службе ДП г. Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование. Полиция предупреждает граждан, что при совершении покупок через интернет необходимо проявлять бдительность, не переводить предоплату незнакомым лицам и пользоваться только проверенными платформами и безопасными способами оплаты.

Ранее сообщалось, что десятки казахстанцев попались на "мебельное" мошенничество.