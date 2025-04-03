Десятки казахстанцев попались на "мебельное" мошенничество

В Астане осудили женщину, которая на популярном маркет-плейсе продавала несуществующую мебель, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичной прокуратуре 3 апреля.

"К примеру, одна из потерпевших заинтересовалась ложным объявлением осужденной о продаже дивана стоимостью 50 тыс. тенге. Не удостоверившись в правдивости объявления и не посмотрев диван лично, внесла предоплату и пополнила баланс абонентского номера осужденной на 40 тыс. тенге. После получения указанной суммы осужденная перестала выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

В результате махинаций женщины более 40 человек в общей сложности лишились более 2 млн тенге.

"Подсудимая признала вину в полном объеме и возместила ущерб всем потерпевшим. Приговором суда виновная осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания, в связи с наличием малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу", – сказано в сообщении прокуратуры.

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