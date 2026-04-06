Актюбинский мастер СТО уехал на машине клиента и разбил ее

Житель Актобе лишился автомобиля и крупной суммы денег из-за недобросовестного мастера, который в состоянии опьянения разбил принятую на покраску машину. Суд приговорил виновника к четырем годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет 5 апреля 2026 года издание "Диапазон", житель Актобе купил в автосалоне в кредит автомобиль KIA SPORTAGE 2024 года выпуска. Там были небольшие повреждения, и он решил отдать его на рихтовку и покраску. По совету друга обратился к мастеру, тот оценил работы в 250 тысяч тенге.

Хозяина автомобиля это устроило, и вечером он оставил его вместе с ключами на СТО на ул. Кулымбетова, дал мастеру аванс в 150 тысяч тенге. Спустя несколько часов мастер решил на машине клиента съездить в Алгу за краской и оборудованием для рихтовки, при этом разрешения у него не спросил.

"Он благополучно доехал на чужой машине в Алгу к знакомому, взял аппарат для работ, но вернуться сразу же в Актобе не смог, так как была непогода и трассу закрыли. Мастер вместе с другом стал прямо в машине пить алкоголь, а потом на этой же машине они решили доехать до ближайшего магазина. В дороге мастер не справился с управлением и совершил аварию на чужой машине. О том, что его разбитый автомобиль находится в Алге, автовладелец узнал от полиции только на следующий день", – говорится в сообщении.

Стоимость восстановительных работ автомобиля после пьяной езды мастера оценили почти в 8 млн тенге. Мастер не смог полностью возместить ущерб клиента и оказался на скамье подсудимых по обвинению в угоне с причинением крупного ущерба.

Обвиняемый в суде полностью признал свою вину и вернул до приговора только два миллиона тенге. Потерпевший просил суд взыскать с подсудимого еще пять с лишним миллионов за ущерб и не лишать его свободы.

На днях суд приговорил 48-летнего мастера СТО к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

