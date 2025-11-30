Пьяный клиент угнал автомобиль таксиста в Актобе и поплатился свободой

Жителя Актобе приговорили к лишению свободы за угон автомобиля таксиста после конфликта, сообщает Zakon.kz.

Историю опубликовал местный портал "Диапазон" 30 ноября 2025 года.

43-летний житель Актобе поссорился с таксистом и угнал его машину после поездки в садоводческом коллективе "Теплосеть-2".

По версии следствия, мужчина выпивал с приятелем, затем вызвал такси и уснул по дороге. Уже на месте он заявил водителю, что платить не будет. Таксист разозлился и повез пассажира к себе домой, но по пути потребовал, чтобы тот вышел, если отказывается оплачивать поездку. Клиент ударил его в шею, после чего они вышли из авто. Пока водитель отступал, чтобы избежать драки, мужчина сел за руль его Mitsubishi Lancer и уехал.

Таксист сообщил в полицию. Экипаж погнался за автомобилем и несколько раз потребовал остановиться, но водитель игнорировал требования. Машина остановилась лишь тогда, когда впереди встало другое авто.

Пассажира обвинили в угоне, езде в нетрезвом виде и управлении без прав (он оказался лишенным). В суде мужчина заявил, что хотел оплатить 2 тысячи тенге, а оставшиеся 680 тенге перечислит утром, но таксист якобы ударил его битой, и ему пришлось уехать. Доказательств этому не нашли, как и биты у водителя такси.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы и пожизненному лишению водительских прав.

