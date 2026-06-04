Показал средний палец: дерзкого водителя наказали в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности водителя, который не только умышленно скрыл государственные номера своего автомобиля, но и продемонстрировал неприличный жест на камеру видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

Об этом 4 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, камера автоматической фиксации сняла автомобиль марки Hyundai, водитель которого намеренно закрыл государственный регистрационный номерной знак тканью.

Более того, проезжая мимо комплекса видеонаблюдения, мужчина демонстративно показал в объектив средние пальцы.

В ходе оперативной отработки полученной информации сотрудники батальона патрульной полиции Туркестанской области оперативно установили личность нарушителя, который следовал по маршруту из Кызылорды в Тараз. Вскоре стражи порядка остановили транспортное средство на автодороге и провели проверку.

"В результате в отношении 37-летнего мужчины приняты меры административного воздействия по факту использования устройств и материалов, препятствующих идентификации государственного регистрационного номерного знака. Собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения", – сообщили в ДП.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель автобуса показал пассажирке средний палец.