71% казахстанского содержания: о чем сегодня говорили на площадке Мажилиса?

Генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Билли Лакоби рассказал о результатах развития казахстанского содержания и подходах к поддержке отечественных поставщиков, подчеркнув, что компания последовательно формирует устойчивую промышленную базу, передает корреспондент Zakon.kz.

За последние годы ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) последовательно увеличивает долю казахстанского содержания в своей деятельности. Со слов генерального директора ТШО Билли Лакоби на сегодняшнем собрании в Мажилисе, по итогам 2025 года этот показатель в закупках товаров, работ и услуг достиг 71%. При этом свыше 1 млрд долларов США было направлено на услуги казахстанских нефтесервисных компаний – сегодня именно отечественные предприятия обеспечивают большую часть работ для ТШО.

В сегменте товаров также наблюдается заметная динамика: доля локальной продукции выросла до 15% по сравнению с показателем предыдущего года, который составлял около 7%. Для одного из крупнейших нефтегазовых операторов Казахстана, работающего на Тенгизском месторождении, которое считается одним из самых технически сложных в мире, такие показатели отражают не только соответствие требованиям регулятора, но и последовательную стратегию по формированию устойчивой локальной промышленной базы.

Когда Тенгизский проект только начинал развиваться в начале 1990-х годов, уровень локализации был ограничен объективными обстоятельствами. Освоение сверхглубокого и высокосернистого месторождения требовало технологий и инженерной экспертизы международного уровня, которые в тот период в Казахстане практически отсутствовали. Однако за более чем три десятилетия ситуация кардинально изменилась.

Сегодня страна располагает собственной базой высококвалифицированных специалистов и развитой сетью нефтесервисных компаний, способных выполнять сложные инженерные и производственные задачи. Этот процесс отражается и в кадровой структуре самого оператора.

"Уровень национализации в ТШО достиг 96% по результатам 2025 года по сравнению с 50% в 1993 году. В то время как среди руководителей высшего и среднего звена 89% – казахстанцы", – рассказал Билли Лакоби.

Как отмечает генеральный директор ТШО, параллельно с развитием кадрового потенциала происходило и качественное усиление местных компаний.

Эти изменения подтверждаются не только статистикой, но и конкретными производственными примерами. Один из наиболее показательных – проект по изготовлению крупнейших в Казахстане модульных подстанций, реализованный казахстанскими компаниями PSI Energy и Qarassay Mashina Ondiru Zauyty.

"Здесь я бы хотел отметить, как возросла компетенция казахстанских компаний – наши партнеры в 2025 году успешно и безопасно завершили изготовление модульных подстанций. Эти двухэтажные здания длиной 38 метров стали крупнейшими модульными подстанциями, построенными в Казахстане. Проект был реализован с общим объемом более 800 тыс. рабочих часов без единого случая потери рабочего времени. Каждый модуль весом до 92 тонн был полностью изготовлен, собран и опробован на территории Казахстана. Сейчас эти модульные подстанции уже установлены на Тенгизе", – поделился историей успеха Билли Лакоби.

Подобные проекты демонстрируют переход от базовых сервисных услуг к более сложной инженерной и производственной кооперации внутри страны. В своем выступлении генеральный директор подчеркнул, что такого результата было бы невозможно достичь без системной и многолетней работы. По его словам, в компании действует комплексная программа развития поставщиков, направленная на повышение компетенций казахстанских производителей и их квалификацию для включения в перечень одобренных поставщиков.

"В рамках программы развития внутристрановой ценности совершенствуются закупочные процедуры, чтобы расширять возможности участия казахстанских поставщиков. При оценке предложений учитывается совокупность критериев в соответствии с применимыми процедурами и требованиями законодательства. Для отдельных категорий оборудования и услуг могут использоваться долгосрочные контрактные инструменты, поддерживающие стабильность поставок и развитие производственных компетенций в стране", – отметил он.

На фоне масштабных проектов последних лет и дальнейшего развития производственных мощностей рост казахстанского содержания остается одним из ключевых факторов устойчивого роста нефтегазового сектора и экономики страны в целом.

Закрывая заседание Мажилиса, депутат Едил Жанбыршин отметил, что необходимо продолжить работу по дальнейшему увеличению доли локализации, особенно в сегменте товаров с высокой добавленной стоимостью.

