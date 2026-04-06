#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Общество

"Патрон" ломает стереотипы

Костанайская порода лошадей, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 15:58 Фото: Allur
Костанайская порода лошадей впервые в истории – в числе призеров этапа Кубка РК по выездке.

Лошадь костанайской породы по кличке Патрон заняла 2-е место в первом этапе Кубка Федерации конного спорта Республики Казахстан по выездке, продемонстрировав высокий уровень подготовки, отличную управляемость и конкурентоспособность в одной из наиболее технически сложных дисциплин конного спорта.

Данный результат имеет историческое значение: впервые костанайская порода вошла в число призеров соревнований по выездке на уровне Кубка Республики Казахстан. Это достижение подтверждает не только универсальность породы, но и ее способность успешно конкурировать в классических европейских дисциплинах, традиционно требующих высокой точности, пластичности движений и длительной системной подготовки.

Фото: Allur

Костанайская порода – первая отечественная верхово-упряжная порода, официально включенная в национальный генофонд. Сформированная в середине XX века, она сочетает выносливость, силу и адаптивность к суровым климатическим условиям Казахстана. Исторически используемая как универсальная рабочая и спортивная лошадь, сегодня она демонстрирует уверенный потенциал в современных дисциплинах конного спорта, включая выездку.

Компания Allur выступает одним из ключевых партнеров и драйверов развития костанайской породы. В рамках долгосрочной стратегии компания реализует комплексную программу по ее сохранению, селекции и популяризации, включая развитие племенной базы и улучшение генетического потенциала. Ведется большая работа по внедрению современных методик тренинга и подготовки лошадей для участия в национальных и международных соревнованиях. Формируется устойчивая экосистема для развития отечественного конного спорта и продвижения костанайской породы как национального бренда Казахстана на международной арене.

Фото: Allur

Успех Патрона является результатом последовательной работы по раскрытию потенциала породы и подтверждает эффективность выбранной стратегии.

Стоит отметить, что это не первое значимое достижение лошадей костанайской породы под эгидой Allur. В 2025 году команда компании одержала победу во втором Международном марафоне-байге "Ұлы Дала жорығы", продемонстрировав выдающуюся выносливость и превосходство отечественных скакунов в условиях длительных дистанций.

Таким образом, выход костанайской породы на призовой уровень в выездке открывает новую страницу в истории отечественного коневодства и подтверждает ее высокий потенциал в самых разных направлениях современного конного спорта.

Фото: Allur

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: