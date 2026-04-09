В Алматы продолжается масштабная зачистка дорог: тысячи машин на штрафстоянке

В Алматы подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Стоп – нарушения", направленного на снижение аварийности и повышение дисциплины участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, за восемь дней выявлено порядка 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

"Особую обеспокоенность полиции вызывают грубые нарушения, напрямую влияющие на безопасность: управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, а также случаи вождения без соответствующего права. Зафиксированы факты использования подложных государственных номерных знаков. На специализированные штрафные стоянки водворено свыше 4,7 тысячи транспортных средств, изъяты государственные регистрационные номерные знаки", – сообщили в ДП 9 апреля 2026 года.

Как отметил заместитель начальника ДП города Галым Саргулов, несмотря на усиленные меры контроля, на дорогах сохраняются риски, связанные с человеческим фактором.

"Мы фиксируем не только грубые нарушения, но и проявления агрессивного вождения – резкие маневры, игнорирование правил, неуважение к другим участникам движения. Отдельное внимание уделяется водителям, находящимся в состоянии опьянения, а также тем, кто сознательно управляет транспортом без прав или с подложными номерными знаками. Такие действия создают прямую угрозу безопасности", – отметил полковник Саргулов.

В рамках ОПМ усилены ночные фильтрационные мероприятия, в том числе на проспекте аль-Фараби, а также организовано дополнительное патрулирование с привлечением других подразделений полиции.

Особое внимание уделено пользователям электросамокатов. В результате рейдов к административной ответственности привлечены тысячи нарушителей. Совместно с акиматом города с улиц эвакуировано значительное количество самокатов, оставленных с нарушениями и создававших помехи для движения.

С 1 по 10 апреля в Алматы проходит масштабная операции "Стоп-нарушения". Для этого в город стянули полицейские силы из других регионов. 3 апреля в полиции озвучили первые итоги отработки. За шесть дней ОПМ полицейские пресекли свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.