Общество

Камеры уже выявляют: МВД обратилось к водителям с важным напоминанием

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел 6 апреля 2026 года обратилось ко всем участникам дорожного движения с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о своевременной проверке техосмотра, страховки и водительского удостоверения. Как отмечают в ведомстве, она занимает всего несколько минут, но напрямую влияет на безопасность на дорогах.

"Уважаемые участники дорожного движения! МВД призывает проверить свои документы сегодня, не откладывая. Речь не только о наличии техосмотра и страхового полиса. Проверьте срок действия водительского удостоверения. Сегодня это можно сделать за несколько минут – онлайн и без очередей. Это вопрос не формальности. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр – это исправность автомобиля. Страховой полис – это защита в случае ДТП. Камеры автоматической фиксации уже выявляют такие нарушения. Подчеркиваем: эти меры направлены не на наказание, а на предупреждение рисков и сохранение жизни. Соблюдение простых требований – это ваша защита, ваша уверенность и порядок на дороге. Закон и Порядок начинается с каждого из нас", –  отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

4 апреля министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о масштабных полицейских отработках по всему Казахстану и назвал их причину.

Читайте также
МВД обратилось к водителям и пешеходам
19:38, 14 февраля 2024
МВД обратилось к водителям и пешеходам
В МВД обратились к водителям
08:12, 29 января 2025
В МВД обратились к водителям
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
23:34, 03 ноября 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
18:37, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
18:22, Сегодня
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Египте
18:15, Сегодня
Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Египте
Второй борец из Казахстана лишился шанса войти в тройку сильнейших на чемпионате Азии
17:53, Сегодня
Второй борец из Казахстана лишился шанса войти в тройку сильнейших на чемпионате Азии
