Камеры уже выявляют: МВД обратилось к водителям с важным напоминанием

Министерство внутренних дел 6 апреля 2026 года обратилось ко всем участникам дорожного движения с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о своевременной проверке техосмотра, страховки и водительского удостоверения. Как отмечают в ведомстве, она занимает всего несколько минут, но напрямую влияет на безопасность на дорогах.

"Уважаемые участники дорожного движения! МВД призывает проверить свои документы сегодня, не откладывая. Речь не только о наличии техосмотра и страхового полиса. Проверьте срок действия водительского удостоверения. Сегодня это можно сделать за несколько минут – онлайн и без очередей. Это вопрос не формальности. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр – это исправность автомобиля. Страховой полис – это защита в случае ДТП. Камеры автоматической фиксации уже выявляют такие нарушения. Подчеркиваем: эти меры направлены не на наказание, а на предупреждение рисков и сохранение жизни. Соблюдение простых требований – это ваша защита, ваша уверенность и порядок на дороге. Закон и Порядок начинается с каждого из нас", – отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

4 апреля министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о масштабных полицейских отработках по всему Казахстану и назвал их причину.