#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

К водителям мопедов с важным предупреждением обратилось МВД

Фото: pexels
Сегодня, 10 апреля 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное предупреждение для водителей мопедов, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Мопеды, стремительно передвигающиеся по улицам города, – это не просто удобный транспорт, а средство передвижения, требующее полной ответственности. Каждый момент за рулем – это важное решение, влияющее не только на вашу жизнь, но и на безопасность окружающих".

В связи с этим в МВД перечислили, что нужно учитывать казахстанцам при управлении мопедом:

  • Управление мопедом дает ощущение свободы, но она становится безопасной только при соблюдении правил. Поэтому водитель мопеда обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Это не просто формальность, а подтверждение ваших знаний и готовности к участию в дорожном движении.
  • Кроме того, мопед подлежит обязательной регистрации. Наличие государственного регистрационного номера и технического паспорта – это не только требование закона, но и гарантия защиты ваших прав в любой ситуации.
  • Безопасность – необходимость. Во время движения единственным средством защиты может стать мотошлем, который способен спасти вам жизнь. Как водитель, так и пассажир обязаны носить шлем. Игнорирование этого требования – прямой риск для жизни.
  • Не забывайте и о культуре передвижения в городе. Двигаться на мопеде следует по правому краю дороги или по специальным велосипедным дорожкам. Тротуар предназначен для пешеходов. Уважение их пространства – признак цивилизованного общества.
  • Самое главное – нельзя садиться за руль в состоянии опьянения. Алкоголь или иное воздействие снижает реакцию и может привести к трагическим последствиям. Это не просто нарушение закона, а реальная угроза жизни.
"Дорога – общее пространство для всех, и каждый из нас несет ответственность. Соблюдение правил – это не способ избежать наказания, а защита жизни. Планируйте каждую поездку осознанно и безопасно... Соблюдайте правила дорожного движения".Пресс-служба МВД РК

О том, почему из-за поправок в ПДД владельцы электросамокатов могут пересесть на мопеды, можете узнать здесь.

