К водителям мопедов с важным предупреждением обратилось МВД

Сегодня, 10 апреля 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное предупреждение для водителей мопедов, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Мопеды, стремительно передвигающиеся по улицам города, – это не просто удобный транспорт, а средство передвижения, требующее полной ответственности. Каждый момент за рулем – это важное решение, влияющее не только на вашу жизнь, но и на безопасность окружающих".

В связи с этим в МВД перечислили, что нужно учитывать казахстанцам при управлении мопедом:

Управление мопедом дает ощущение свободы, но она становится безопасной только при соблюдении правил. Поэтому водитель мопеда обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Это не просто формальность, а подтверждение ваших знаний и готовности к участию в дорожном движении.

Кроме того, мопед подлежит обязательной регистрации. Наличие государственного регистрационного номера и технического паспорта – это не только требование закона, но и гарантия защиты ваших прав в любой ситуации.

Безопасность – необходимость. Во время движения единственным средством защиты может стать мотошлем, который способен спасти вам жизнь. Как водитель, так и пассажир обязаны носить шлем. Игнорирование этого требования – прямой риск для жизни.

Не забывайте и о культуре передвижения в городе. Двигаться на мопеде следует по правому краю дороги или по специальным велосипедным дорожкам. Тротуар предназначен для пешеходов. Уважение их пространства – признак цивилизованного общества.

Самое главное – нельзя садиться за руль в состоянии опьянения. Алкоголь или иное воздействие снижает реакцию и может привести к трагическим последствиям. Это не просто нарушение закона, а реальная угроза жизни.

"Дорога – общее пространство для всех, и каждый из нас несет ответственность. Соблюдение правил – это не способ избежать наказания, а защита жизни. Планируйте каждую поездку осознанно и безопасно... Соблюдайте правила дорожного движения". Пресс-служба МВД РК

