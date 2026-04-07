Общество

16 уголовных дел завели из-за незаконного оборота сильнодействующих лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 08:51 Фото: freepik
С 30 марта по 3 апреля в стране прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

По итогам мероприятия:

  • возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта;
  • проверено более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий;
  • выявлено 209 правонарушений;
  • ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров;
  • к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий;
  • в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.

В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах.

  • Так, в Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ.
  • В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов.
  • В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.
  • В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн.

МВД напоминает: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законом.

Ранее мы писали о том, что учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка.

Аксинья Титова
Конституцию хотят внедрить в учебные программы в Казахстане
10:22, Сегодня
Конституцию хотят внедрить в учебные программы в Казахстане
"Риск для всего общества": Генпрокуратура предупредила казахстанцев
09:47, Сегодня
"Риск для всего общества": Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка
00:49, 07 апреля 2026
Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
09:57, Сегодня
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
09:38, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
09:30, Сегодня
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
09:30, Сегодня
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
