16 уголовных дел завели из-за незаконного оборота сильнодействующих лекарств

С 30 марта по 3 апреля в стране прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

По итогам мероприятия:

возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта;

проверено более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий;

выявлено 209 правонарушений;

ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров;

к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий;

в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.

В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах.

Так, в Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ.

В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов.

В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.

В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн.

МВД напоминает: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законом.

