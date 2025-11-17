МВД Казахстана предупреждает о новых правилах оборота сильнодействующих лекарств

Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) обратился к казахстанцам. Специалисты напоминают, что незаконный оборот сильнодействующих веществ грозит штрафами и уголовным наказанием, сообщает Zakon.kz.

Глава управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов уточнил, что в целях контроля за легальным оборотом лекарств, содержащих наркотические средства, а также сильнодействующие вещества, с начала года было проведено три этапа ОПМ "Дармек".

"Проверке было подвергнуто 1200 медицинских учреждений, ограничен оборот свыше 100 тысяч вышеуказанных препаратов, собрано более 1000 материалов, которые направлены в территориальные департаменты медицинского и фармацевтического контроля МЗ для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Наложены штрафы на общую сумму более 150 млн тенге". Бахытжан Амирханов

По его словам, одним из наиболее распространенных нарушений является безрецептурный отпуск лекарственных средств, входящих в перечень "сильнодействующих веществ".

"1 января 2026 года вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Перечень таких веществ утвержден приказом министра здравоохранения. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность". Бахытжан Амирханов

14 ноября мы рассказывали, что одно из увеселительных заведений Астаны распространяло "веселящий газ" среди посетителей без какой-либо разрешительной документации. Нарушение было выявлено органами столичной прокуратуры.