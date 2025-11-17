#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Общество

МВД Казахстана предупреждает о новых правилах оборота сильнодействующих лекарств

таблетки, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 17:39 Фото: pixabay
Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) обратился к казахстанцам. Специалисты напоминают, что незаконный оборот сильнодействующих веществ грозит штрафами и уголовным наказанием, сообщает Zakon.kz.

Глава управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов уточнил, что в целях контроля за легальным оборотом лекарств, содержащих наркотические средства, а также сильнодействующие вещества, с начала года было проведено три этапа ОПМ "Дармек".

"Проверке было подвергнуто 1200 медицинских учреждений, ограничен оборот свыше 100 тысяч вышеуказанных препаратов, собрано более 1000 материалов, которые направлены в территориальные департаменты медицинского и фармацевтического контроля МЗ для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Наложены штрафы на общую сумму более 150 млн тенге".Бахытжан Амирханов

По его словам, одним из наиболее распространенных нарушений является безрецептурный отпуск лекарственных средств, входящих в перечень "сильнодействующих веществ".

"1 января 2026 года вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Перечень таких веществ утвержден приказом министра здравоохранения. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность".Бахытжан Амирханов

14 ноября мы рассказывали, что одно из увеселительных заведений Астаны распространяло "веселящий газ" среди посетителей без какой-либо разрешительной документации. Нарушение было выявлено органами столичной прокуратуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
МВД: За 4 месяца в Казахстане изъяли 3,5 тонны наркотических веществ
07:59, 12 мая 2025
МВД: За 4 месяца в Казахстане изъяли 3,5 тонны наркотических веществ
23 подростка задержаны: МВД обратилось к казахстанским родителям
08:36, 14 апреля 2025
23 подростка задержаны: МВД обратилось к казахстанским родителям
Где и как уничтожают изъятые наркотики в Казахстане
09:31, 26 октября 2023
Где и как уничтожают изъятые наркотики в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: