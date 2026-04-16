Общество

Штраф или арест: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

Фото: freepik
Сегодня, 16 апреля 2026 года, пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана распространила важное предупреждение касательно падения детей из окон, сообщает Zakon.kz.

Как отметил представитель Генпрокуратуры Саян Абденов, с ранним наступлением теплого периода в стране фиксируются случаи выпадения малолетних детей из окон жилых домов.

"Основной причиной является отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Как показывает практика, в большинстве случаев дети остаются без присмотра даже на непродолжительное время, что приводит к трагическим последствиям. Особую опасность представляют открытые окна и наличие москитных сеток, создающих ложное ощущение безопасности. Следует помнить, что москитная сетка не рассчитана на нагрузку и не способна удержать ребенка".Саян Абденов

По его словам, несмотря на проводимую информационно-разъяснительную работу, подобные происшествия регистрируются ежегодно.

Государством, как подчеркнул представитель ГП РК, приняты необходимые законодательные меры, направленные на профилактику таких случаев:

  • Так, в соответствии с Законом РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (п. 2 ст. 27-2 и п. 3 ст. 27-2) застройщики обязаны обеспечивать оконные проемы замками и механизмами безопасности в новых жилых домах.
  • Также, согласно Закону РК "О жилищных отношениях" (п.п. 3 п. 5 ст. 51-1, п.п. 3 п. 2 ст. 51-5 и п.п. 2 п. 4 ст. 51-6), вопросы обеспечения безопасности для проживания собственников квартир отнесены к компетенции ОСИ (объединений собственников имущества), КСК (кооператива собственников квартир) и иных форм управления.
"Но основной причиной остается человеческий фактор".Саян Абденов

В этой связи Генпрокуратура обращает внимание родителей на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности:

  1. Не оставлять малолетних детей без присмотра.
  2. Не размещать мебель вблизи окон.
  3. Устанавливать специальные блокираторы и ограничители на окна.
  4. Исключить возможность самостоятельного доступа ребенка к окну.
"За непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по ст. 127 КоАП РК в виде штрафа до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году. – Прим. ред.) или ареста до 10 суток. Только за 3 месяца к ответственности по данной статье привлечено более 8 тыс. родителей и законных представителей. Следует понимать, что именно родители несут первоочередную ответственность за жизнь и здоровье своих детей".Саян Абденов

Генеральная прокуратура призывает казахстанцев проявлять бдительность и не допускать ситуаций, способных привести к трагедии.

О том, как защитить ребенка от падения из окна, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
