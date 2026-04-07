Конституцию хотят внедрить в учебные программы в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 7 апреля 2026 года рассказал о планах по повышению правовой грамотности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Конституции, в которой участвуют эксперты и общественные деятели.

"Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов", – заявил глава Кабмина.

Он также поручил завершить комплексный анализ действующего законодательства и актуализировать действующие законы и программные документы с учетом положений новой Конституции.

18 марта 2026 года на сайте газеты "Казахстанская правда" официально опубликован полный текст новой Конституции Казахстана.