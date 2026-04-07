Казахстанцы массово получают сообщения о "закрытии доступа к кредитам": что это значит

Центр по борьбе с дезинформацией сегодня, 7 апреля 2026 года, обратился к казахстанцам из-за массовой рассылки сообщения о "закрытии доступа к кредитам", сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале:

"Центр по борьбе с дезинформацией предупреждает о распространении в Сети манипулятивной информации о банковском кредитовании. Фиксируется активное распространение сообщений о якобы "закрытии доступа к кредитам" для ряда категорий граждан. Это не соответствует действительности, так как решения о кредитовании всегда принимались и принимаются банками на основе комплексной оценки платежеспособности заемщика".

По информации Национального банка Казахстана, в настоящее время действуют установленные нормативы, включая коэффициент долговой нагрузки (КДН) с предельным значением 0,5 (постановление правления от 25 августа 2025 года №52). Показатель коэффициента долга к доходу (КДД) находится на стадии анализа и не имеет утвержденного значения.

Отмечается, что изменения в регулировании вводятся поэтапно и сопровождаются официальными разъяснениями.

"Публикации с социальных медиа в категоричной и тревожной форме являются характерным признаком манипулятивного контента и зачастую направлены на создание ажиотажа и навязывание сомнительных платных услуг. Центр призывает граждан критически относиться к подобной информации, проверять ее по официальным источникам, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные третьим лицам", – призвали казахстанцев.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.