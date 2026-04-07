Общество

Казахстанцам напомнили, как запретить себе брать кредиты

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 16:58 Фото: freepik
Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 7 апреля 2026 года, обратилась к казахстанцам с напоминанием о важной государственной услуге, сообщает Zakon.kz.

Речь о добровольном отказе от получения микрозаймов и кредитов.

"Подача заявлений на добровольный отказ от получения микрозаймов и кредитов возможна через eGov Mobile, а также через портал eGov.kz", – напомнили гражданам.

Чтобы получить услугу в eGov.kz:

  • Пройдите в разделе "Гражданам" в "Таможня и налоги".
  • Выберите в разделе "Экономика и финансы" услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".
  • Заполните необходимые поля.
  • Ознакомьтесь с результатами запроса в Личном кабинете на портале.

Инструкция по получению услуги в eGov Mobile в видео:

Ранее сообщалось, что казахстанцы массово получают сообщения о "закрытии доступа к кредитам". Что это значит и что нужно делать, можете узнать здесь.

