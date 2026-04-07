Казахстанцам напомнили, как запретить себе брать кредиты
Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 7 апреля 2026 года, обратилась к казахстанцам с напоминанием о важной государственной услуге, сообщает Zakon.kz.
Речь о добровольном отказе от получения микрозаймов и кредитов.
"Подача заявлений на добровольный отказ от получения микрозаймов и кредитов возможна через eGov Mobile, а также через портал eGov.kz", – напомнили гражданам.
Чтобы получить услугу в eGov.kz:
- Пройдите в разделе "Гражданам" в "Таможня и налоги".
- Выберите в разделе "Экономика и финансы" услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".
- Заполните необходимые поля.
- Ознакомьтесь с результатами запроса в Личном кабинете на портале.
Инструкция по получению услуги в eGov Mobile в видео:
Ранее сообщалось, что казахстанцы массово получают сообщения о "закрытии доступа к кредитам". Что это значит и что нужно делать, можете узнать здесь.
