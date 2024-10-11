Казахстанцы стали брать больше кредитов: что это значит для экономики

По данным Национального банка РК, общий объем кредитов по отношению к прошлому году вырос на 21,3% и по состоянию на 1 августа 2024 года составил 37,8 трлн тенге. Большая часть получателей кредитов – граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету НБРК, 46,1% от суммарного объема кредитов приходится на кредиты бизнесу (нефинансовые юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредиты на бизнес-цели).

Остальная и большая часть кредитов – 53,9% – пришлась на долю населения.

Интересная деталь: кредиты бизнесу выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17,8% (17,4 трлн тенге), а кредиты населению показали бурный рост на 24,4% (20,3 трлн тенге).

При этом объем кредитов в тенге увеличился за год на 19,6% (34,4 трлн тенге), в иностранной валюте – на 41,3% (3,4 трлн тенге в эквиваленте). Кредиты банковского сектора составили 85,5% от общего объема кредитов.

Кредиты экономике в расширенном определении, млн тенге. Фото: nationalbank.kz

О чем говорит такая динамика распределения кредитных средств? Как полагает финансист Арсен Темирбаев, у этого процесса есть три взаимосвязанных тенденции:

Первая. Высокий спрос на кредиты в Казахстане среди граждан обусловлен широкой распространенностью и доступностью кредитных продуктов. Огромную роль играет маркетинговая политика банков, МФО, крупных торговых сетей и так далее. Население все больше и больше привлекает кредитные ресурсы для финансирования не только текущих расходов, но и стратегических целей в будущем.

Вторая. Такое поведение населения, безусловно, оживляет экономику, увеличивает спрос, ускоряет движение оборотных средств, развивает торговлю, логистику и услуги.

Третья. Широкий спрос на кредиты способен усилить проинфляционное давление, особенно при высокой базовой ставке. Правительству следует учитывать активность граждан при планировании базовой ставки, чтобы идти в ногу с растущим спросом.

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