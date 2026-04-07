Общество

Проблему смога в Астане прокомментировали в Минэнерго

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве 7 апреля 2026 года рассказал, углем какого качества пользуются жители Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Сунгат Есимханов считает, что в столице ситуация по качеству воздуха лучше, чем в других городах.

"Я думаю, другие наши города, наоборот, Астане завидуют, что более чистый воздух. Но смог частного сектора фигурирует – это факт. Потому что отопление на угле в Астане было и, наверное, еще будет определенный период. Но зольность угля мы не можем регулировать. В основном частный сектор использует уголь из разрезов "Шубарколь", "Каражыра" и "Майкубе". Его зольность значительно ниже, чем, например, у "Богатыря". Если там 40%, то тут 20%", – отметил вице-министр.

Между тем, по данным Есимханова, за счет газификации частного сектора постепенно в столице снижается потребление коммунально-бытового угля.

"Я думаю, в ближайшие 2-3 года проблема смога будет постепенно решаться", – заверил он.

Ранее Сунгат Есимханов рассказал, как угольные и газовые станции влияют на экологию.

