Полиция вышла на дороги в усиленном режиме: что теперь проверяют у водителей Казахстана

Фото: Zakon.kz

В Павлодарской области проходит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Его главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сокращение аварийности на дорогах области, сообщает Zakon.kz.

Так, в дни акции патрульные полицейские работают в усиленном режиме, жестко пресекая любые грубые нарушения правил. Стражи порядка напоминают, что дорожная безопасность – это зона взаимной ответственности. "Каждый водитель должен помнить: соблюдая ПДД, он защищает не только себя, но и жизни окружающих людей. Наш главный приоритет – сохранить здоровье и жизни граждан". Глава Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов Полицейские настоятельно призывают автовладельцев: полностью исключить использование мобильных телефонов во время движения,

всегда пристегиваться ремнями безопасности,

перевозить детей только в специальных автокреслах. Также велосипедистов предупредили о соблюдении правил дорожного движения. "Призываем жителей региона объединить усилия и вместе формировать культуру безопасного и взаимовежливого поведения на дорогах", – отметил Ахмедьянов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Организация (@dp_pavlodar) Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как автошколы нарушают правила в Казахстане.

