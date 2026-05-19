Полиция вышла на дороги в усиленном режиме: что теперь проверяют у водителей Казахстана
В Павлодарской области проходит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Его главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сокращение аварийности на дорогах области, сообщает Zakon.kz.
Так, в дни акции патрульные полицейские работают в усиленном режиме, жестко пресекая любые грубые нарушения правил.
Стражи порядка напоминают, что дорожная безопасность – это зона взаимной ответственности.
"Каждый водитель должен помнить: соблюдая ПДД, он защищает не только себя, но и жизни окружающих людей. Наш главный приоритет – сохранить здоровье и жизни граждан".Глава Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов
Полицейские настоятельно призывают автовладельцев:
- полностью исключить использование мобильных телефонов во время движения,
- всегда пристегиваться ремнями безопасности,
- перевозить детей только в специальных автокреслах.
Также велосипедистов предупредили о соблюдении правил дорожного движения.
"Призываем жителей региона объединить усилия и вместе формировать культуру безопасного и взаимовежливого поведения на дорогах", – отметил Ахмедьянов.
