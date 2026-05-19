Общество

Полиция вышла на дороги в усиленном режиме: что теперь проверяют у водителей Казахстана

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области проходит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Его главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сокращение аварийности на дорогах области, сообщает Zakon.kz.

Так, в дни акции патрульные полицейские работают в усиленном режиме, жестко пресекая любые грубые нарушения правил.

Стражи порядка напоминают, что дорожная безопасность – это зона взаимной ответственности.

"Каждый водитель должен помнить: соблюдая ПДД, он защищает не только себя, но и жизни окружающих людей. Наш главный приоритет – сохранить здоровье и жизни граждан".Глава Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов

Полицейские настоятельно призывают автовладельцев:

  • полностью исключить использование мобильных телефонов во время движения,
  • всегда пристегиваться ремнями безопасности,
  • перевозить детей только в специальных автокреслах.

Также велосипедистов предупредили о соблюдении правил дорожного движения.

"Призываем жителей региона объединить усилия и вместе формировать культуру безопасного и взаимовежливого поведения на дорогах", – отметил Ахмедьянов.

Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как автошколы нарушают правила в Казахстане.

