Общество

Казахстанцам напомнили, как оформить пенсионную справку без визита в ЦОН

Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 20 мая 2026 года, напомнили казахстанцам, как оформить пенсионную справку онлайн без очередей и визита в центр обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что можно быстро и удобно получить справку на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile.

Так, для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:

  • авторизоваться в приложении;
  • на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";
  • далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";
  • заполните все необходимые пункты;
  • подпишите запрос.


Провал экзамена на права: казахстанцам объяснили, за что платить не придется

Немного ранее казахстанцам подробно объясняли, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов.




