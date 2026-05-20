Казахстанцам напомнили, как оформить пенсионную справку без визита в ЦОН
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 20 мая 2026 года, напомнили казахстанцам, как оформить пенсионную справку онлайн без очередей и визита в центр обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточнили, что можно быстро и удобно получить справку на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile.
Так, для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:
- авторизоваться в приложении;
- на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";
- далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";
- заполните все необходимые пункты;
- подпишите запрос.
