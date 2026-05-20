Казахстанцам напомнили, как оформить пенсионную справку без визита в ЦОН

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 20 мая 2026 года, напомнили казахстанцам, как оформить пенсионную справку онлайн без очередей и визита в центр обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что можно быстро и удобно получить справку на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile.

Так, для получения справки в приложении eGov mobile необходимо:

авторизоваться в приложении;

на главной странице перейти "Госуслуги" → "Льготы, пособия и пенсии";

далее выбрать услугу "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)";

заполните все необходимые пункты;

подпишите запрос.

Материал по теме Провал экзамена на права: казахстанцам объяснили, за что платить не придется

Немного ранее казахстанцам подробно объясняли, что такое актовая запись, зачем нужна и почему именно она является основой для выдачи официальных документов.