Общество

Снижение цен на овощи на 15% обещают в Минсельхозе

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса озвучил прогноз касательно цен на овощи с наступлением теплого времени года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цена на картошку стабильна и сейчас.

"Вы видите ситуацию по картошке, которую я ранее комментировал – социальный картофель должен подешеветь до 200 тенге. В настоящее время цена на картофель стабильна, в том числе и за счет поставок из-за рубежа. Кроме того, аграрии Туркестанской области собрали первый урожай капусты, которую отправляют на экспорт. Это ранняя капуста, она долго не хранится, поэтому сразу поступает на рынки", – сказал Султанов.

Он заверил, что ситуация по овощам стабильная.

"Кроме того, мы осуществили разбронировку стабилизационного фонда, в стабфондах фактически не осталось продукции, идется контрактация с фермерами, в том числе так называемые форвардные закупки. Сейчас межсезонье, а в период сезона цена автоматически будет снижаться на 10%-15%", – добавил вице-министр.

Ранее он рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины.

Азамат Сыздыкбаев
Сколько будет стоить мясо после введения предельных цен
