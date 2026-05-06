Общество

В Минсельхозе высказались о падеже скота и сайгаков в ЗКО

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:27 Фото: wikimedia/Pavel Chekanov
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 6 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал падеж скота и сайгаков в Западно-Казахстанской области, а также ответил на вопрос о возможной передаче заболеваний домашним животным, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что зафиксирован падеж сайгаков и скота.

"В настоящее время там находится группа специалистов Комитета ветеринарного контроля и надзора. До этого на месте работали акимат и ветеринарные службы области. Сейчас проводятся обследования. Первоначально у части скота был установлен диагноз пастереллез. В настоящее время пробы взяты, ожидаем результаты в ближайшее время. Еще раз повторюсь: ситуация стабильная. Наши работники и ветеринарные специалисты работают на месте, опасений по массовому падежу скота нет", – заявил Азат Султанов.

Журналисты уточнили, могла ли причиной заражения домашнего скота пастереллезом стать передача инфекции от сайгаков, а также повлияет ли эта ситуация на решение по регулированию их численности.

"Там вопрос (распространения инфекции. – Прим. ред.) не только от сайгаков. Причины еще выясняются. В то же время проводится плановая вакцинация сельскохозяйственных животных. Ситуация зарегистрирована. Вопросы регулирования и отстрела, а также способы регулирования относятся к компетенции Министерства экологии. Со своей стороны МСХ участвует в мероприятиях по безопасному забою, поставкам и переработке мяса на определенные мясокомбинаты. Совместно с акиматами регионов мы обеспечиваем ветеринарную безопасность на этих объектах. Фактов передачи заболеваний от сайгаков домашним животным документально не зафиксировано. Найденные туши, зафиксированные ветеринарными службами акиматов, относятся к случаям естественной гибели. Частично были случаи от болезни и сейчас проводится обследование. Какого-либо массового переноса заболеваний нет", – дополнил он.

23 апреля 2026 года стало известно, что за несвоевременную вакцинацию скота будут штрафовать в Казахстане.

