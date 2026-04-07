Сколько будет стоить мясо после введения предельных цен

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно сообщению правительства, Министерство торговли и интеграции прорабатывает подписание меморандума с Союзом животноводов с целью стабилизации цен на мясо. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены на группу мясных товаров до конца текущего года.

"Данный меморандум заключает Министерство торговли и интеграции. Ранее мы это апробировали на пищевом яйце, когда с союзом производителей был заключен меморандум по удержанию цен на социально значимое яйцо. Государство в свою очередь обеспечило различные меры поддержки для яичных производителей. То же самое мы можем сказать по мясу, когда на себя обязательства берет Союз животноводов Казахстана", – сказал Султанов.

Он также назвал цену, которую планируется зафиксировать.

"Себестоимость мяса говядины по нашим оценкам составляет 3-3,2 тысячи за кг, на рынке такое мясо 3,5-3,6 тысяч. Эту цену мы и будем сдерживать", – добавил вице-министр.

