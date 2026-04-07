Финансы

Сколько будет стоить мясо после введения предельных цен

Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно сообщению правительства, Министерство торговли и интеграции прорабатывает подписание меморандума с Союзом животноводов с целью стабилизации цен на мясо. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены на группу мясных товаров до конца текущего года.

"Данный меморандум заключает Министерство торговли и интеграции. Ранее мы это апробировали на пищевом яйце, когда с союзом производителей был заключен меморандум по удержанию цен на социально значимое яйцо. Государство в свою очередь обеспечило различные меры поддержки для яичных производителей. То же самое мы можем сказать по мясу, когда на себя обязательства берет Союз животноводов Казахстана", – сказал Султанов.

Он также назвал цену, которую планируется зафиксировать.

"Себестоимость мяса говядины по нашим оценкам составляет 3-3,2 тысячи за кг, на рынке такое мясо 3,5-3,6 тысяч. Эту цену мы и будем сдерживать", – добавил вице-министр.

Ранее Султанов назвал продукты, которые подорожали в стране за последнее время.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо
11:53, 02 сентября 2025
В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо
МСХ о сдерживании цен на говядину: Завалим мясом внутренний рынок
13:03, 17 февраля 2026
МСХ о сдерживании цен на говядину: Завалим мясом внутренний рынок
Какие продукты подорожали в Казахстане
17:11, Сегодня
Какие продукты подорожали в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
17:31, Сегодня
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
17:27, Сегодня
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Сегодня
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Сегодня
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
