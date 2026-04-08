Общество

Миллиарды тенге в помощь казахстанцам от государства: кому положено и как оформить

Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения 8 апреля 2026 года напомнили о том, что определенной группе казахстанцев положена адресная социальная помощь (АСП), сообщает Zakon.kz.

АСП по состоянию на 1 апреля уже назначена 167,4 тыс. человек из 31,1 тыс. семей на сумму 7,9 млрд тенге. В 2026 году на эти цели из бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

"Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи", – отметили в Минтруда.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 апреля дополнительная выплата назначена 51,7 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 942,1 млн тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

В Минтруда ранее заявили, что в настоящее время вопрос повышения пособий в Казахстане не рассматривается из-за социально-экономической ситуации.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
