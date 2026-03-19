Общество

В Минтруда высказались о повышении пособий в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай заявила, что вопрос повышения пособий в Казахстане сейчас не рассматривается из-за социально-экономической ситуации, однако при одобрении финансового блока его готовы пересмотреть, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что все пособия и выплаты, которые осуществляются за счет средств республиканского бюджета по линии Министерства труда, ежегодно индексируются с учетом прогнозного уровня инфляции.

"На сегодняшний день о повышении пособий речь не идет из-за сложившейся социально-экономической ситуации в стране. Но тем не менее в случае получения одобрения, в том числе от финансово-экономического блока, мы готовы рассмотреть", – озвучила Виктория Шегай.

Ранее стало известно, как получать пособие по безработице в Казахстане.

