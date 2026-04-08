Изменились правила организации субсидируемых рабочих мест

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 1 апреля 2026 года внесены изменения в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что субсидируемые рабочие места организуются карьерными центрами:

по заявкам коммерческих юридических лиц с частной формой собственности, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и социальных предпринимателей при:

наличии статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории РК;

осуществлении деятельности более 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;

отсутствии процедуры банкротства либо ликвидации;

отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

исполнении в полном объеме обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности (при наличии);

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на дату подачи заявки;

регулярном произведении социальных платежей за последние 12 месяцев предшествующие дате подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

отсутствии в перечне налогоплательщиков, осуществивших лжепредпринимательскую деятельность;

наличии списочной численности работников, имеющих зарегистрированные электронные трудовые договора на дату подачи заявки;

обязательном трудоустройстве (на дату подачи заявки) на постоянные рабочие места 10% безработных (но не менее одного безработного), завершивших у него работу на субсидируемых рабочих местах в прошедшем календарном году (при наличии);

по заявкам государственных учреждений, их ведомств и подведомственных организаций, а также юридических лиц, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству при:

наличии статуса действующего юридического лица, зарегистрированного на территории РК;

осуществлении деятельности более 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;

отсутствии процедуры ликвидации;

отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

исполнении в полном объеме обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности (при наличии);

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на дату подачи заявки;

наличии списочной численности работников, имеющих зарегистрированные электронные трудовые договора;

по заявкам неправительственных организаций, их филиалов или представительств при:

наличии сведений о неправительственной организации в Базе данных неправительственных организаций;

осуществлении деятельности более 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;

отсутствии процедуры ликвидации;

отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

исполнении в полном объеме обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности (при наличии);

отсутствии в регистре организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.";

Трудоустройство рассчитывается без учета следующих лиц:

призванных на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, а также в другие войска и воинские формирования РК в течение трех месяцев после завершения участия в субсидируемых рабочих местах;

находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

получающих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее или послевузовское образование;

выехавших на постоянное место жительства за пределы республики;

умерших;

имеющих инвалидность;

признанных безвестно отсутствующими;

признанных судом недееспособными;

самовольно, без уважительной причины прекративших трудовую деятельность на субсидируемых рабочих местах.

Сбор заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест осуществляется на Электронной бирже труда в пределах средств, предусмотренных на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или предстоящий финансовый год.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год осуществляется ежегодно с 20 декабря по 31 декабря. Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий финансовый год осуществляется с 1 февраля по 30 сентября.

Коммерческие юридические лица с частной формой собственности, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и социальные предприниматели повторно участвуют в организации общественных работ по истечении 12 месяцев со дня завершения их предыдущего участия.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест (по каждому виду) осуществляется в пределах 10% от списочной численности работников, за исключением работодателей, указанных в пункте 19 Правил.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

Карьерный центр в течение трех рабочих дней со дня завершения сбора заявок формирует единый перечень работодателей и направляет в центр трудовой мобильности для рассмотрения и утверждения.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней утверждает перечень организаций, представивших заявку на создание субсидируемых рабочих мест и количество организуемых рабочих мест, с указанием вида субсидируемых рабочих мест, продолжительности работы, профессии и размера оплаты труда в месяц.

Карьерный центр в течение двух рабочих дней после утверждения Перечня вносит решение центра трудовой мобильности в АИС "Рынок труда" по каждой заявке.

При принятии центром трудовой мобильности решения об отказе в участии работодателя в организации рабочих мест по субсидируемым рабочим местам на очередной финансовый год в "личный кабинет" работодателя на Электронной бирже труда автоматически из АИС "Рынок труда" поступает уведомление об отказе с указанием причин.

Основаниями для отказа во включении работодателя в Перечень являются:

установление факта представления недостоверных документов или сведений, в том числе полученных из государственных информационных систем, необходимых для допуска работодателя к организации субсидируемых рабочих мест;

отсутствие финансирования на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или предстоящий финансовый год;

подача заявки на организацию общественных работ по профессиям (специальностям), не имеющим социально полезной направленности;

подача заявки на организацию молодежной практики и (или) проекта "Контракт поколений" по профессиям (специальностям), отсутствующим в Классификаторе специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, или в Классификаторе направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием.

Работодатель вправе обжаловать решение центра трудовой мобильности в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Рассмотрение жалобы производится местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Также говорится, что если иное не предусмотрено законами республики, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

С 12 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:

Для организации приема заявок от работодателей центр трудовой мобильности ежегодно до 15 декабря размещает в АЦС "Рынок труда" информацию об объеме финансовых средств, предусмотренных на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год в разрезе районов (городов) и видов субсидируемых рабочих мест.

Электронной биржей труда отклоняются заявки работодателей:

участвующих в организации профессионального обучения в соответствии с Кодексом;

получивших гранты на реализацию новых бизнес-идей или микрокредиты в текущем финансовом году за счет средств бюджета, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию социальных рабочих мест или проекта "Серебряный возраст";

оказывающих услуги или выполняющих работы в рамках государственных закупок по инфраструктурным проектам;

получивших государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики, социальных рабочих мест или проекта "Серебряный возраст";

оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системы обязательного социального медицинского страхования, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики, социальных рабочих мест или проекта "Серебряный возраст".

Количество рабочих мест для организации общественных работ:

для коммерческих юридических лиц с частной формой собственности, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и социальных предпринимателей составляет от 1 до 5 рабочих мест;

для неправительственных организаций, их филиалов или представительств:

осуществляющих деятельность в городах республиканского значения или в столице составляет от 1 до 10 рабочих мест;

осуществляющих деятельность в городах областного значения, городах районного значения, поселках, селах и сельских округах составляет от 1 до 5 рабочих мест ;

; для государственных учреждений, их ведомств и подведомственных организаций, а также юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, расположенных в городских населенных пунктах, составляет от 1 до 5 рабочих мест;

для государственных учреждений, их ведомств и подведомственных организаций, а также юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, расположенных в сельских населенных пунктах:

с населением до 200 человек составляет до 5% субсидируемых рабочих мест от общего количества населения, проживающего в сельском населенном пункте;

субсидируемых рабочих мест от общего количества населения, проживающего в сельском населенном пункте; с населением от 201 до 500 человек составляет до 3% субсидируемых рабочих мест от общего количества населения, проживающего в сельском населенном пункте;

субсидируемых рабочих мест от общего количества населения, проживающего в сельском населенном пункте; с населением более 501 человека составляет до 2% субсидируемых рабочих мест от общего количества населения, проживающего в сельском населенном пункте.

Количество рабочих мест для организации общественных работ увеличивается на 50% при соответствии работодателя одному из следующих условий:

при создании не менее 50% общественных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), получателей социальной выплаты по случаю потери кормильца, получателей государственной адресной социальной помощи, получателей пособия многодетным семьям и (или) многодетных матерей, награжденных в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных наградах" подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени;

при организации общественных работ за счет собственных средств либо при софинансировании не менее 50% заработной платы участников общественных работ.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения Перечня на Электронной бирже труда автоматически создается вакансия на субсидируемое рабочее место. По истечении 90 календарных дней созданная вакансия при ее незаполнении аннулируется.

Вводятся в действие с 12 июля 2026 года:

При направлении отклика автоматически формируется заявление о выдаче направления претенденту на трудоустройство на субсидируемое рабочее место по форме, утвержденной Правилами оказания государственной услуги "Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости". Заявление подписывается претендентом электронной цифровой подписью и поступает в карьерный центр посредством АЦС "Рынок труда".

Карьерный центр в АЦС "Рынок труда" не позднее одного рабочего дня со дня поступления заявления претендента осуществляет:

проверку претендента на предмет соответствия требованиям к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места;

формирует направление на трудоустройство претендента на субсидируемое рабочее место;

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Карьерный центр проверяет причину отказа работодателя в трудоустройстве претендента на субсидируемое рабочее место путем получения соответствующих информации по подпунктам 1, 3 и 4 пункта 26 из цифровых систем государственных органов или от работодателя.

При принятии работодателем решения о трудоустройстве претендента на субсидируемое рабочее место, карьерный центр в течение одного рабочего дня формирует и направляет в центр трудовой мобильности договор об организации субсидируемого рабочего места в центр трудовой мобильности и работодателю.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Работодатель в личном кабинете в Электронной бирже труда, центр трудовой мобильности в АЦС "Рынок труда" в течение пяти рабочих дней подписывают или отказываются от подписания Договора с использованием электронной цифровой подписи.

Основаниями для отказа от подписания договора являются:

отказ претендента от трудоустройства на субсидируемое рабочее место;

снятие претендента с учета безработного;

отказ работодателя от участия в организации субсидируемых рабочих мест;

приостановление деятельности работодателя;

отсутствие финансирования на организацию субсидируемых рабочих мест;

Уведомление о подписании Договора поступает в личный кабинет претендента в Электронной бирже труда и в карьерный центр через АЦС "Рынок труда".

Работодатель в течение пяти рабочих дней после подписания Договора трудоустраивает претендента на субсидируемое рабочее место и в личном кабинете на Электронной бирже труда вносит информацию о заключении трудового договора с претендентом.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Информация о заключении трудового договора с претендентом поступает из Электронной биржи труда в АЦС "Рынок труда".

Карьерным центром и работодателем посредством цифровых систем ежедневно ведется мониторинг посещения безработными субсидируемых рабочих мест.

Правила также дополнены пунктом о том, что размер заработной платы лиц, участвующих в общественных работах, устанавливается местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Для выплаты заработной платы лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места в рамках общественных работ, молодежной практики, проектов "Первое рабочее место" или "Контракт поколений", а также субсидируемой части заработной платы лицам, трудоустроенным на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", центр трудовой мобильности ежемесячно 1-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании сведений, представленных работодателем по форме согласно приложениям 1, 2 или 3 к Договору в АЦС "Рынок труда" формирует список лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места с указанием размера заработной платы или субсидируемой части заработной платы.

Сформированный список в АЦС "Рынок труда" автоматически передается в АЦС "ЦБД".

Государственная корпорация "Правительство для граждан" в течение трех рабочих дней со дня поступления списка в АЦС "ЦБД" формирует и направляет в центр трудовой мобильности заявку о сумме потребности на выплату заработной платы и (или) субсидируемой части заработной платы.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления рассматривает причину возврата и вносит изменения в АЦС "Рынок труда" с передачей сведений в АЦС "ЦБД" для повторного перечисления заработной платы или субсидируемой части заработной платы на счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или принимает решение о возврате средств в центр трудовой мобильности.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года, за исключением ряда норм, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.