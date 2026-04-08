Депутат: Некоторым психологам самим нужна психотерапевтическая помощь

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 8 апреля 2026 года на пленарном заседании Мажилиса во время обсуждения законопроекта "О психологической деятельности" подверг критике методы работы некоторых психологов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, зачастую после посещения психологов людям часто нужна дополнительная психологическая помощь.

"Если послушать некоторых психологов в прямом эфире, можно сделать вывод, что им самим нужна психотерапевтическая помощь. А они еще проводят курсы. Цель психологической помощи – улучшить психологическое состояние человека. А сейчас нередки моменты, когда человек после оказания такой "помощи", наоборот, впадает в депрессию. Их советы приводят к разводу и прочим аналогичным результатам", – сказал Базарбек.

Он также предложил дополнительные меры усиления контроля за психологической деятельностью.

"Я бы еще хотел добавить, чтобы человек в случае, если он получил психологическую помощь, но не получил ожидаемого результата, имел бы право обращаться в суд", – добавил депутат.

