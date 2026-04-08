Психологам хотят запретить применение медикаментозного лечения в Казахстане
Айна Мусралимова отметила, что проект закона инициирован депутатами Мажилиса. Документом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере. Кроме того, закрепляются права и обязанности психологов и получателей психологической помощи, включая обеспечение конфиденциальности, получение информированного согласия, соблюдение профессиональных и этических стандартов.
"Предлагается введение единого государственного реестра психологов, включение в который является обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности, а также разграничение психологической помощи и медицинской деятельности, включая запрет на применение медикаментозного лечения со стороны психологов, что соответствует международной практике и повышает безопасность граждан при оказании психологической помощи", – сказала депутат.
Проектом закона вводится профессиональный стандарт, определяющий требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психолога, что, по мнению депутатов, позволит поддерживать единый уровень качества предоставляемых услуг.
