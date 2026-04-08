#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Право

Психологам хотят запретить применение медикаментозного лечения в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 8 апреля 2026 года поддержали проект закона "О психологической помощи", передает корреспондент Zakon.kz.

Айна Мусралимова отметила, что проект закона инициирован депутатами Мажилиса. Документом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере. Кроме того, закрепляются права и обязанности психологов и получателей психологической помощи, включая обеспечение конфиденциальности, получение информированного согласия, соблюдение профессиональных и этических стандартов.

"Предлагается введение единого государственного реестра психологов, включение в который является обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности, а также разграничение психологической помощи и медицинской деятельности, включая запрет на применение медикаментозного лечения со стороны психологов, что соответствует международной практике и повышает безопасность граждан при оказании психологической помощи", – сказала депутат.

Проектом закона вводится профессиональный стандарт, определяющий требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психолога, что, по мнению депутатов, позволит поддерживать единый уровень качества предоставляемых услуг.

Ранее депутат Айна Мусралимова рассказала, что будет, если психологи нанесут вред здоровью человека.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Еще один штраф хотят ввести в Казахстане
10:48, Сегодня
В Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики
11:24, 18 марта 2026
Отдельный реестр для психологов создадут в Казахстане
09:20, 04 февраля 2026
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
11:04, Сегодня
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
10:52, Сегодня
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
10:27, Сегодня
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
10:10, Сегодня
