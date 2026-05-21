Отменить налоговые льготы для авиакомпаний могут в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 21 мая 2026 года на пленарном заседании Мажилиса поднял вопрос о неэффективности распределения налоговых льгот, передает корреспондент Zakon.kz.
Он высказал непонимание распределения НДС в рамках Налогового кодекса.
"Азамат Кеменгерович, на обсуждении рабочей группы вы говорили по-другому. Вы говорили: "Дайте полгода – с января вступит в силу Налоговый кодекс, мы к вам в мае-июне придем с аналитикой, возможно, с поправками". Ни аналитики, ни поправок – ничего нет. А теперь вы говорите: "Нам нужен год". В рамках Налогового кодекса вы освободили от НДС тех, кто обязан платить. А НДС повесили на тех, кто вообще должен быть освобожден. Один элементарный пример: авиатопливо, вы освободили от НДС закуп авиатоплива. Вы мотивировали тем, что цены на авиабилеты резко понизятся. Но цены, напротив, повысились. Авиакомпании оставили эти суммы у себя. Это огромные суммы – примерно 60-70% стоимости от авиабилетов. Может, МНЭ вернется с пакетом поправок в рамках этого законопроекта?" – сказал Базарбек, обращаясь к вице-министру национальной экономики Азамату Амрину.
Амрин признал, что такая ситуация существует.
"Действительно, когда мы отменяли норму по НДС на авиатопливо, одной из целей было снижение цен на авиабилеты. Во всяком случае так заявлял ответственный отраслевой госорган. Сейчас в рамках Налогового кодекса у нас есть прямая норма о том, что мы будем ежегодно с 2027 года приходить к вам с бюджетом республиканским, к нему будет отчет о налоговых расходах. В его рамках мы будем показывать анализ эффективности тех льгот, которые мы дали. Мы возьмем на контроль этот момент, это одно из оснований, чтобы инициировать отмену этой льготы", – ответил вице-министр.
Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отменить НДС для регулярных внутренних авиарейсов.
