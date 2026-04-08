Будут ли в Казахстане наказывать за ошибки при умерщвлении собак

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал ответственность за случаи ошибочного умерщвления собак, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о случаях, если сотрудники службы отлова не найдут имеющийся чип у животного, либо соседи безосновательно вызовут службу и собаку усыпят.

"Хороший вопрос. Действительно, в законе есть такие нормы: есть правила содержания, правила умерщвления, правила отлова. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность. Уже есть действующий закон, который мы сейчас защищаем", – сказал Жанбыршин.

Он напомнил, что в поправках к закону "Об ответственном обращении с животными" прописана норма об обязательном чипировании.

"Никакие бирки и прочие способы – только чипирование. Есть специальный прибор, который позволяет определить, что это за собака, кому она принадлежит, все данные и адреса. Поэтому при отлове, если это владельческая собака, по закону она считается имуществом, и, согласно Гражданскому кодексу, ее должны содержать до выявления владельца", – добавил депутат.

