#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Будут ли в Казахстане наказывать за ошибки при умерщвлении собак

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал ответственность за случаи ошибочного умерщвления собак, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о случаях, если сотрудники службы отлова не найдут имеющийся чип у животного, либо соседи безосновательно вызовут службу и собаку усыпят.

"Хороший вопрос. Действительно, в законе есть такие нормы: есть правила содержания, правила умерщвления, правила отлова. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность. Уже есть действующий закон, который мы сейчас защищаем", – сказал Жанбыршин.

Он напомнил, что в поправках к закону "Об ответственном обращении с животными" прописана норма об обязательном чипировании.

"Никакие бирки и прочие способы – только чипирование. Есть специальный прибор, который позволяет определить, что это за собака, кому она принадлежит, все данные и адреса. Поэтому при отлове, если это владельческая собака, по закону она считается имуществом, и, согласно Гражданскому кодексу, ее должны содержать до выявления владельца", – добавил депутат.

Ранее депутат разъяснил короткие сроки содержания в приюте для отловленных собак.

Азамат Сыздыкбаев
5 дней до эвтаназии: короткие сроки содержания в приюте для отловленных собак разъяснил депутат
Жесткое отношение к бродячим собакам в новом законе разъяснил депутат
В Казахстане зафиксировано более 41 тысячи нападений бездомных животных на людей за год
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
Вылетевший от Бублика французский топ-теннисист навсегда попрощался с Монако
Казахстанская шахматистка выиграла "серебро" Freestyle Chess Open после селфи с Карлсеном
