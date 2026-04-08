Сколько бродячих и чипированых собак в Казахстане
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 8 апреля 2026 года на брифинге озвучил статистику по количеству зарегистрированных собак и кошек в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Он сообщил, что в базе данных зафиксировано 312 тысяч животных.
"Из них 254 тысячи собак", – уточнил Шарбиев.
Также вице-министр озвучил статистику по бродячим животным.
"По бродячим собакам – в прошлом году отловлено 276 тысяч животных", – добавил спикер.
