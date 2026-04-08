В Минтруда не намерены пересматривать возраст выхода на пенсию для женщин

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказала, для чего нужно повышать возраст выхода на пенсию для женщин, передает корреспондент Zakon.kz.

Виктория Шегай напомнила, что ранее было принято решение не повышать пенсионный возраст для женщин до 63 лет до 2031 года.

"Да, было принято решение о приостановлении дальнейшего повышения пенсионного возраста, но оно постепенно будет, скажем, повышаться в рамках действующего законодательства до 63 лет, сравняется с возрастом выхода на пенсию мужчин... Казахстан начал переход к накопительной пенсионной системе, и там идет прямая зависимость пенсии от участия граждан в пенсионной системе. Поэтому сокращение периода трудового участия влечет за собой снижение уровня пенсии. В этой связи и было в свое время принято решение о повышении возраста", – сказала она.

Отмечается, что пенсионный возраст для женщин повышается для того, чтобы при выходе на пенсию они получали наравне с мужчинами.

"В текущем году этот вопрос (продления моратория. – Прим. ред.) на повестке не стоит", – подчеркнула она.

2 апреля 2026 года депутат Амангельды Нугманов предложил пересмотреть пенсионное законодательство страны.